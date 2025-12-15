AI và thực tế ảo trong huấn luyện bắn tỉa: Từ thao trường quân đội đến ứng dụng vì cộng đồng

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, một startup công nghệ đến từ Hàn Quốc đang cho thấy cách tiếp cận khác biệt: kết hợp AI, thị giác máy tính và thực tế ảo để tái định nghĩa huấn luyện bắn tỉa - đồng thời mở rộng công nghệ đó sang các ứng dụng xã hội.

Tại buổi giới thiệu công nghệ trong buổi gặp gỡ báo chí quốc tế tại Global Media Meet-up vừa diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, ông Mason Kim, đại diện công ty FakeEyes, đã trình bày hệ thống huấn luyện bắn tỉa dựa trên AI mà doanh nghiệp này đang triển khai cho Quân đội Hàn Quốc, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ.

Huấn luyện bắn tỉa 1km trong không gian chỉ 100 mét

Khác với các trường bắn truyền thống vốn bị giới hạn bởi không gian, chi phí và độ an toàn, hệ thống của FakeEyes cho phép người tập luyện sử dụng súng thật, đạn thật, nhưng bắn vào một màn chiếu chống đạn đặc biệt, kết hợp với camera, cảm biến hồng ngoại (IR) và thuật toán AI để mô phỏng quỹ đạo đạn trong không gian ảo.

Dù khoảng cách thực tế từ phòng bắn đến mục tiêu chỉ khoảng 100 mét, hệ thống có thể mô phỏng chính xác các phát bắn ở cự ly lên tới 1km trong môi trường thực tế ảo, với đầy đủ các yếu tố như: Gió, thời tiết, địa hình; Độ cao, góc bắn, tư thế xạ thủ; Mục tiêu di động (người, động vật, phương tiện).

AI sẽ phân tích vị trí súng, góc ngắm, thời điểm khai hỏa và dữ liệu hình ảnh để tính toán quỹ đạo đạn theo mô hình ballistic (đạn đạo) thời gian thực. Kết quả bắn được hiển thị ngay lập tức trên màn hình, giúp người tập luyện điều chỉnh kỹ năng “lead target” - bắn đón mục tiêu chuyển động - vốn rất khó huấn luyện bằng bia tĩnh truyền thống.

Từ trò chơi nhập vai đến công cụ huấn luyện quân sự

FakeEyes xây dựng nhiều kịch bản huấn luyện khác nhau, từ địa hình núi rừng, đô thị, căn cứ quân sự đến sân bay, với các mục tiêu ảo như NPC, động vật hoặc đối tượng di chuyển phức tạp. Độ khó có thể tùy chỉnh theo nhiều cấp độ, phù hợp từ huấn luyện cơ bản đến nâng cao.

Theo đại diện công ty, phản hồi từ các đơn vị quân đội Hàn Quốc cho thấy hệ thống mang lại cảm giác “giống huấn luyện thực địa nhưng hấp dẫn như trò chơi”, giúp binh sỹ duy trì sự tập trung cao và cải thiện kỹ năng nhanh hơn so với phương pháp truyền thống.

Tham vọng mở rộng sang thị trường Mỹ và các quốc gia khác

FakeEyes đang nhắm tới thị trường câu lạc bộ bắn súng dân sự tại Mỹ, nơi hoạt động bắn súng thể thao phổ biến nhưng chủ yếu vẫn sử dụng bia giấy hoặc bia thép tĩnh.

Theo ông Mason Kim, hệ thống huấn luyện ảo này có thể mang lại trải nghiệm phong phú, an toàn và linh hoạt hơn, đặc biệt trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn và kiểm soát ngày càng chặt chẽ.

Song song đó, công ty cũng tham gia các dự án đấu thầu chính phủ tại nhiều quốc gia, trong đó có Mexico và Singapore, liên quan tới huấn luyện và xác thực sinh trắc học trong điều kiện thực tế phức tạp.

Công nghệ lưỡng dụng: Từ quốc phòng đến hỗ trợ người khiếm thị

Đáng chú ý, FakeEyes không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quốc phòng. Tận dụng nền tảng thị giác AI đã phát triển, công ty đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm hoàn toàn khác: hệ thống hỗ trợ người khiếm thị trong sinh hoạt hằng ngày.

Thiết bị này sử dụng camera và AI để nhận diện vật cản, đồ vật nguy hiểm (ghế, bàn, chướng ngại, mép đường…), sau đó phát cảnh báo bằng âm thanh theo thời gian thực, giúp người khiếm thị di chuyển an toàn hơn trong không gian công cộng.

Sản phẩm được định hướng là giải pháp chi phí thấp, phù hợp để các chính phủ mua và phân phối như một dịch vụ an sinh xã hội.

Theo FakeEyes, đây không phải mảng kinh doanh chính mang lại doanh thu lớn, nhưng là cách doanh nghiệp áp dụng công nghệ quốc phòng vào các bài toán xã hội - một xu hướng ngày càng rõ nét trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Công nghệ quốc phòng trong kỷ nguyên AI

Câu chuyện của FakeEyes cho thấy một hướng đi tiêu biểu của các startup deep-tech Hàn Quốc: phát triển công nghệ lõi phục vụ quốc phòng, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực dân sự có tác động xã hội tích cực.

Trong bối cảnh AI và thực tế ảo đang làm mờ ranh giới giữa huấn luyện, mô phỏng và ứng dụng thực tiễn, những giải pháp như vậy được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra các mô hình công nghệ lưỡng dụng trong tương lai./.

