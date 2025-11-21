'Chìa khóa' cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giải bài toán chuyển đổi số

Trong giai đoạn 2025-2030, Việt Nam được dự báo bước vào thời kỳ tăng tốc của kinh tế số, nơi ba công nghệ chủ lực gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud) và Tự động hóa (Automation) sẽ định hình lại mô hình vận hành của doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn, nhiều tổ chức tại Việt Nam đang đối mặt với các thách thức mang tính hệ thống.

Theo các chuyên gia, vận hành công nghệ thông tin thường rơi vào tình trạng rời rạc và thiếu chuẩn hóa, đặc biệt ở các đơn vị có hạ tầng lai hoặc đang mở rộng quy mô. Hơn nữa, khối lượng công việc thủ công gia tăng khiến đội ngũ IT quá tải, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài và khó duy trì tính đồng nhất trong vận hành.

Cuối cùng, rủi ro an toàn thông tin ngày càng phức tạp, yêu cầu tuân thủ theo ISO 27001, Nghị định 85/2016/NĐ-CP hay các quy định chuyên ngành trở nên chặt chẽ hơn. Đây là những trở ngại trực tiếp cản trở tiến trình chuyển đổi số thực chất của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái ManageEngine được SM One phân phối tại Việt Nam sẽ mang đến cách tiếp cận toàn diện để xử lý ngay các "điểm nghẽn."

Các sản phẩm cốt lõi của hệ thống như ServiceDesk Plus, Endpoint Central hay AssetExplorer giúp tự động hóa quy trình IT, quản lý tài sản, bản vá và giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành theo ITIL và nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, bộ giải pháp giám sát như OpManager, Applications Manager và Site24x7 kết hợp AI và AIOps cho khả năng quan sát hệ thống theo thời gian thực, phát hiện sớm bất thường và hạn chế tối đa downtime.

Ở lớp bảo mật, các giải pháp như ADManager Plus, ADSelfService Plus, ADAudit Plus, PAM360 hay Log360 giúp chuẩn hóa quản trị truy cập, tăng cường giám sát và nâng cao khả năng phòng vệ, đáp ứng yêu cầu tuân thủ của nhiều ngành. Khi triển khai theo mô hình Cloud-native, ManageEngine cho phép doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và mở rộng linh hoạt hơn.

Nhờ tính toàn diện và dễ triển khai, các giải pháp này đang tạo tác động rõ rệt tại nhiều ngành kinh tế trọng điểm như tài chính, ngân hàng; sản xuất; năng lượng...

CMC TS và SMOne quyết định thiết lập hợp tác chiến lược nhằm đưa những giải pháp công nghệ quốc tế vào triển khai thực tế tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên nền tảng các xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tiễn, ngày 21/11, CMC TS và SMOne quyết định thiết lập hợp tác chiến lược nhằm đưa những giải pháp công nghệ quốc tế vào triển khai thực tế tại Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Bắc - Tổng Giám đốc CMC TS khẳng định: "Sự hợp tác giữa CMC TS và SM One là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số mà chúng tôi theo đuổi. Với kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn cùng năng lực R&D của CMC TS, chúng tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia."

Bà Phùng Thị Thu Thủy - Chủ tịch SM One thì cho rằng sự hợp tác này mở ra cơ hội để hai bên cùng kiến tạo những giải pháp công nghệ đột phá, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc trong hành trình số hóa, củng cố năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

"Đây không chỉ là hợp tác thương mại, mà là định hướng chiến lược nhằm đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia," bà Thủy cho biết./.

