Khoa học

Khoa học ứng dụng

Giải Nobel Hóa học 2025 vinh danh phát minh về kim loại hữu cơ

Ba nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học 2025 cho nghiên cứu về khung kim loại–hữu cơ (MOFs) - phát minh mở đường cho ứng dụng trong xử lý khí thải, hấp thụ carbon và phát triển vật liệu bền vững.

Bích Liên
Viện Nobel Na Uy tại Oslo, Na Uy. (Nguồn: Phys)
Viện Nobel Na Uy tại Oslo, Na Uy. (Nguồn: Phys)

Vào lúc 16h45 ngày 7/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2025 thuộc về nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), nhà khoa học Richard Robson (Đại học Melbourne, Australia) và nhà khoa học Omar M. Yaghi (Đại học California, bang Berkeley, Mỹ) cho công trình về Metal-organic frameworks (MOFs) còn được gọi là Khung kim loại-hữu cơ.

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố của mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý và Nobel Y Sinh.

Giải Nobel Hóa học đã được trao 116 lần cho 197 nhà khoa học, từ năm 1901 - 2024.

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học thuộc về nhà khoa học David Baker thuộc Đại học Washington (Mỹ) và 2 nhà khoa học Anh là Demis Hassabis, John M. Jumper, để ghi nhận đóng góp họ trong giải mã cấu trúc protein.

Những phát hiện này có tiềm năng to lớn bởi protein được xem là những công cụ hóa học vi diệu của sự sống.

Các nhà khoa học đã tạo ra nhiều loại protein, bao gồm những loại có thể dùng làm dược phẩm, vaccine, vật liệu nano và các cảm biến nhỏ.

Ngoài vô số ứng dụng khoa học, các nhà nghiên cứu còn có thể hiểu rõ hơn tình trạng kháng thuốc kháng sinh và tạo ra hình ảnh về các enzyme có thể phân hủy nhựa…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nobel Hóa học 2025 #Kim loại hữu cơ #MOFs #Susumu Kitagawa #Protein #Công nghệ sinh học #Khung kim loại hữu cơ Australia Mỹ Nhật Bản Thụy Điển
