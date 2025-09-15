Công ty Hàn Quốc đưa thiết bị chẩn đoán ung thư sớm dựa trên AI vào Việt Nam

Ngày 15/9, công ty Noul của Hàn Quốc chuyên về giải pháp chẩn đoán máu và ung thư dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI) cho biết các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã phê duyệt sử dụng thiết bị sàng lọc ung thư cổ tử cung dựa trên AI của công ty.

Thiết bị phân tích tế bào cổ tử cung kỹ thuật số miLab™ CER là nền tảng chẩn đoán ung thư cổ tử cung dựa trên AI được khuyến nghị sử dụng trong báo cáo WHO-UNITAID năm 2024, một ấn phẩm chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tổ chức UNITAID.

Thiết bị này tự động hóa việc nhuộm, chụp ảnh và phân tích dựa trên AI các tiêu bản tế bào cổ tử cung, thay thế quy trình làm việc phức tạp truyền thống và cơ sở hạ tầng cần thiết bằng một thiết bị duy nhất.

Thuật toán AI trong thiết bị sẽ phân tích khoảng 25.000 tế bào trên mỗi mẫu, phân loại các tế bào theo hệ thống Bethesda và phát hiện các dấu hiệu của tổn thương tiền ung thư và ung thư. Các chuyên gia y tế có thể xem xét và phân loại lại kết quả tại chỗ hoặc từ xa, cho phép xác định nhanh chóng và chính xác xem người được xét nghiệm có cần điều trị ngay lập tức hay chuyển đến cơ sở y tế cấp cao hơn hay không.

Với sự phê duyệt này, toàn bộ dòng sản phẩm của công ty Noul tại Việt Nam - bao gồm "miLab BCM" (xét nghiệm máu) đã được phê duyệt trước đó, miLab™ CER (xét nghiệm ung thư cổ tử cung) và "miLab MAL" (xét nghiệm sốt rét) - đã nhận được giấy phép. Đây cũng là trường hợp được cấp phép đầu tiên tại châu Á cho giải pháp chẩn đoán ung thư cổ tử cung.

miLab™ CER dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10. Công ty cho biết đã chuẩn bị cho đợt bán hàng quy mô lớn đầu tiên tại thị trường châu Á và châu Âu.

Theo ông Lim Chan Yang, Tổng Giám đốc điều hành của Noul, Việt Nam là thị trường chăm sóc sức khỏe mới nổi với dân số hơn 100 triệu người. Thị trường sàng lọc ung thư đang tăng trưởng nhanh tại đây, do các yếu tố như tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và tình trạng già hóa dân số.

Đặc biệt, thị trường thiết bị y tế Việt Nam phụ thuộc vào nhập khẩu, chiếm khoảng 90%, trong đó Hàn Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất. Điều này thể hiện mức độ tin tưởng cao vào chất lượng và khả năng cạnh tranh về giá của các sản phẩm Hàn Quốc.

Từ đầu năm nay, công ty Noul đã liên tục gia tăng lượng đơn đặt hàng trước cho thiết bị miLab™ CER và đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị này với 6 quốc gia Trung-Nam Mỹ và Qatar ở Trung Đông. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký sản phẩm tại Thụy Sĩ vào tháng 5 vừa qua, đặt nền móng cho các cuộc thảo luận hợp tác với các công ty dược phẩm và chuỗi phòng xét nghiệm toàn cầu.

Với sự cấp phép của Chính phủ Việt Nam, Noul đã có được cơ sở bán hàng tại khu vực ASEAN và dự kiến sẽ tích cực tham gia thị trường mua sắm công cũng như mở rộng phân phối tư nhân trong tương lai.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một đơn vị trực thuộc WHO, mỗi năm có khoảng 4.600 phụ nữ Việt Nam được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung, trong đó hơn một nửa dẫn tới tử vong.

Trái ngược với các nước phát triển nơi tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể nhờ việc sàng lọc và điều trị sớm rộng rãi, Việt Nam hiện có tỷ lệ tử vong trên tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở mức khá cao.

Giới chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có một hệ thống sàng lọc đủ quy mô và nâng cao khả năng tiếp cận chẩn đoán sớm. Trong bối cảnh đó, miLab™ CER dựa trên AI được kỳ vọng sẽ là giải pháp hữu ích trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam./.

