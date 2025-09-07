Vaccine chống ung thư của Nga đã sẵn sàng được sử dụng

Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga mới đây thông báo vaccine chống ung thư của nước này đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng và hiện đang chờ Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng.

Theo Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga, các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine, như sử dụng nhiều lần, và hiệu quả cao liên quan đến việc giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u (có thể lên đến 60-80%).

Dự kiến, vaccine mới sẽ được bắt đầu sử dụng cho ung thư đại trực tràng. Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga cũng đang hoàn thiện việc phát triển vaccine chống lại u nguyên bào thần kinh đệm - một trong những khối u ác tính nhất, có các khối u rào cản nằm phía sau hàng rào máu não trong cấu trúc não, và các loại u hắc tố đặc biệt./.