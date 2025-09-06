Nga tuyên bố vaccine chống ung thư "đã sẵn sàng sử dụng"

Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan hiện đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng.

FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa Hè vừa qua.

Bà Skvortsova cho biết các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine, như sử dụng nhiều lần, và hiệu quả cao liên quan đến việc giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u (có thể lên đến 60-80%).

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tỷ lệ sống sót, một yếu tố cũng rất quan trọng.

Theo bà Skvortsova, vaccine sẽ được bắt đầu sử dụng cho ung thư đại trực tràng. Song song, FMBA cũng đang hoàn thiện việc phát triển vaccine chống lại u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những khối u ác tính nhất, có các khối u rào cản nằm phía sau hàng rào máu não trong cấu trúc não, và các loại u hắc tố đặc biệt./.

Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng về vaccine ung thư EnteroMix 48 tình nguyện viên đã được chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và Trung tâm nghiên cứu y khoa quốc gia về X-quang là cơ sở y tế đầu tiên ở Nga được giao nhiệm vụ tiến hành thử nghiệm.