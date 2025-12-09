Tàu vũ trụ Soyuz MS-27 cùng 3 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Trái Đất

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn hãng tin TASS ngày 9/12 đưa tin, module hạ cánh của tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-27, chở theo 3 phi hành gia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky (Nga) và Jonathan Kim (Mỹ), đã hạ cánh thành công xuống Kazakhstan sau khi hoàn thành sứ mệnh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Thông báo nêu rõ: “Hôm nay, vào lúc 8h04 giờ Moskva, module hạ cánh của tàu vũ trụ Soyuz MS-27 chở các phi hành gia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky và Jonathan Kim đã hạ cánh gần thành phố Zhezkazgan, tỉnh Karaganda.”

Tàu Soyuz MS-27 tách khỏi module Prichal thuộc phân khu Nga của trạm vũ trụ ISS vào lúc 4h41 sáng theo giờ Moskva và bắt đầu các thao tác dự kiến cho chuyến bay trở về.

Quá trình đốt cháy khi rời quỹ đạo diễn ra lúc 7h10. Khoảng nửa giờ sau, module hạ cánh tách khỏi tàu và đi vào khí quyển. Đến 8h04 sáng theo giờ Moskva, module hạ cánh an toàn đúng theo dự kiến trước đó.

Sau khi hạ cánh, các chuyên gia hỗ trợ mặt đất đã nhanh chóng có mặt giúp phi hành đoàn mở cửa sập và rời khỏi module.

Theo đoạn phim phát trực tiếp, hai phi hành gia Sergei Ryzhikov và Jonathan Kim có chuyến bay trở về tương đối tốt, riêng phi hành gia Alexey Zubritsky gặp đôi chút khó khăn và được đưa ngay đến lều y tế dựng gần địa điểm hạ cánh.

Phi hành đoàn đã ở trên quỹ đạo 245 ngày và thực hiện 2 chuyến đi bộ ngoài không gian theo chương trình của Nga. Ngoài ra, 2 phi hành gia Ryzhikov và Zubritsky còn lắp đặt thiết bị trên bề mặt ngoài của ISS.

Hiện các phi hành gia Zena Cardman và Edward Fincke của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), phi hành gia Yui Kimiya của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia Oleg Platonov của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vẫn tiếp tục làm việc trên ISS.

Họ đến ISS hôm 2/8 trên tàu vũ trụ Crew Dragon trong khuôn khổ sứ mệnh Crew-11./.

