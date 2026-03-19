Giải thưởng Toán học Abel 2026: Giải quyết nhiều giả thuyết tồn tại lâu năm

Ngày 19/3, Giải thưởng Toán học Abel 2026 đã được trao cho nhà toán học người Đức Gerd Faltings nhờ những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực hình học số học.

Trong thông báo, Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy đánh giá ông Faltings là một nhà toán học xuất sắc. Các ý tưởng và kết quả nghiên cứu của ông đã làm thay đổi căn bản lĩnh vực toán học và giải quyết nhiều giả thuyết tồn tại lâu năm, đồng thời đặt nền tảng cho các hướng nghiên cứu trong nhiều thập kỷ sau đó.

Ông Faltings từng là Giám đốc Viện Toán học Max Planck tại Bonn (Đức). Trước đó, ông được trao Huy chương Fields vào năm 1986, một trong những giải thưởng cao quý nhất đối với một nhà toán học, nhờ chứng minh giả thuyết Mordell. Giả thuyết này được nhà toán học người Anh Louis Mordell đặt theo tên mình và đưa ra từ những năm 1920, trong đó cho rằng một số đường cong đại số phức chỉ có hữu hạn nghiệm hữu tỷ. Bài toán này tồn tại mà không có lời giải trong hơn 60 năm cho tới khi được ông Faltings chứng minh vào năm 1983.

Theo kế hoạch, ông Faltings sẽ nhận Giải thưởng Toán học Abel 2026 trong lễ trao giải tại Oslo (Na Uy) vào ngày 26/5.

Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về nhà toán học người Nhật Bản Masaki Kashiwara.

Được đặt theo tên của nhà toán học người Na Uy Niels Henrik Abel (1802-1829), Giải thưởng Toán học Abel có phần thưởng trị giá 7,5 triệu kroner (khoảng 774.000 USD)./.

