Phát hiện cấu trúc vây đặc biệt của hóa thạch ngư long 180 triệu năm tuổi

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố một phát hiện hóa thạch tại bang Baden-Württemberg của Đức, lần đầu tiên cho thấy cấu trúc vây đặc biệt của một loài ngư long khổng lồ sống cách đây khoảng 180 triệu năm.

Hóa thạch hiện được trưng bày tại Bảo tàng Cổ sinh vật học Nierstein, gần thành phố Mainz ở Tây Nam nước Đức.

Mẫu hóa thạch mới thuộc loài ngư long Temnodontosaurus trigonodon, một loài săn mồi nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn thời đó, với chiều dài có thể lên tới 12 mét. Trước đây, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều bộ xương hóa thạch của loài này, nhưng diện mạo bên ngoài chính xác của chúng vẫn chưa được biết đến.

Điểm đặc biệt của mẫu vật là ngoài phần xương, hóa thạch còn bảo tồn rõ đường viền của vây cùng nhiều chi tiết hiếm gặp. Nhờ đó, lần đầu tiên các nhà khoa học có thể phân tích kỹ cấu trúc vây của loài săn mồi có hình dạng giống cá mập này, qua đó cung cấp thêm dữ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu sinh học và khả năng vận động của loài bò sát biển cổ đại.

Phân tích cho thấy vây của loài ngư long này có các rãnh nhỏ chạy dọc và kết thúc bằng cấu trúc răng cưa ở mép sau. Các nhà khoa học xác định phần răng cưa này được hình thành từ sự kết hợp giữa sụn và da - một dạng cấu trúc chưa từng ghi nhận ở các loài động vật khác. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho cấu trúc này là “chondroderme."

Theo các nhà khoa học, cấu trúc vây đặc biệt có thể giúp loài Temnodontosaurus di chuyển trong nước gần như không gây tiếng động, tạo lợi thế khi săn mồi. Cơ chế này được cho là tương tự nguyên lý giảm tiếng ồn trên cánh máy bay hoặc cấu trúc lông cánh của loài cú giúp chúng bay êm.

Để kiểm chứng giả thuyết, các chuyên gia tại Đại học Lund (Thụy Điển) đã xây dựng mô hình vây 3D và mô phỏng chuyển động trong môi trường nước. Kết quả cho thấy cấu trúc răng cưa có thể làm giảm đáng kể tiếng ồn khi vây chuyển động.

Hóa thạch được phát hiện hồi năm ngoái tại một mỏ đá ở Dotternhausen, thuộc bang Baden-Württemberg, bởi nhà sưu tầm nghiệp dư Georg Göltz. Nhận thấy giá trị khoa học của phát hiện này, ông đã phối hợp với Bảo tàng Cổ sinh vật học Nierstein và các nhà cổ sinh vật học quốc tế để tiến hành nghiên cứu./.

