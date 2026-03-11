Multimedia
Iran tuyên bố tấn công căn cứ tại Kuwait, nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 tuyên bố "số lượng lớn" quân nhân Mỹ đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ trực thăng Al-Adiri tại Kuwait.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ tại Kuwait, nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tuyên bố tấn công căn cứ tại Kuwait, nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel do xung đột Trung Đông.

Ít nhất 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

