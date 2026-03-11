Xung đột tại Trung Đông: Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel

Ngày 11/3, Chính phủ Tây Ban Nha đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel, bà Ana Salomon, và hạ cấp đại diện ngoại giao tại nước này xuống cấp bậc đại biện lâm thời.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc chiến của Israel ở Gaza và cuộc tấn công vào Iran của Mỹ và Israel.

Thông báo trên công báo chính thức của nhà nước nêu rõ quyết định được đưa ra theo đề nghị của Ngoại trưởng và được Hội đồng Bộ trưởng thảo luận tại cuộc họp ngày 10/3.

Theo một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv sẽ do một đại biện lâm thời quản lý.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là "không thể biện minh" và tuyên bố lập trường của Madrid là "phản đối chiến tranh."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết 3 phái đoàn ngoại giao của nước này tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), Dubai (UAE) và Tel Aviv (Israel) đã phải đóng cửa trong tuần qua sau khi “ít nhất 9 thành phố có đại sứ quán và lãnh sự quán Australia” đã bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Bà cũng cho biết hơn 3.200 trong khoảng 115.000 công dân Australia ở Trung Đông đã hồi hương trên 23 chuyến bay thương mại; đồng thời kêu gọi người dân nước này rời khỏi khu vực nếu có các chuyến bay thương mại.

Liên quan đến hoạt động hồi hương, Chính phủ Pháp cho biết khoảng 20.000 công dân nước này đã trở về từ Trung Đông kể từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 28/2.

Các nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp diễn khi khoảng 400.000 công dân Pháp sinh sống hoặc đến thăm các quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông vào thời điểm xung đột nổ ra.

Ngoại trưởng Pháp Joel-Noel Barrot cho biết sẽ có thêm 30.000 chỗ ngồi trên các chuyến bay thương mại khởi hành từ Trung Đông cho các công dân Pháp muốn trở về nước.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo cuộc chiến đang diễn ra ở phần lớn Trung Đông “phải được ngăn chặn trước khi nó lan rộng và hoàn toàn nhấn chìm khu vực trong biển lửa," và khiến chi phí đối với nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng. Tổng thống Erdogan kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến “vô nghĩa, vô luật lệ và bất thường” này.

Cũng trong ngày 11/3, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, trong đó tập trung thảo luận về tình hình diễn biến xấu đi một cách nguy hiểm ở khu vực Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết chấm dứt ngay lập tức hành động thù địch và giải quyết cuộc xung đột thông qua đàm phán./.

