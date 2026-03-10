Anh công bố định nghĩa mới về “hành vi thù địch” đối với người Hồi giáo

Chính phủ Anh vừa công bố định nghĩa mới về hành vi thù địch nhằm vào người Hồi giáo, trong bối cảnh số vụ phạm tội liên quan đến tôn giáo tại nước này gia tăng trong những năm gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh cho rằng hành vi thù địch đối với người Hồi giáo bao gồm các hành vi bạo lực, đe dọa, quấy rối hoặc phá hoại nhằm vào người Hồi giáo hoặc những người bị cho là theo đạo Hồi, kể cả khi nhận định đó dựa trên yếu tố sắc tộc, chủng tộc hoặc ngoại hình.

Định nghĩa cũng đề cập đến các hành vi sử dụng định kiến mang tính phân biệt đối với người Hồi giáo hoặc coi họ như một nhóm tập thể có những đặc điểm tiêu cực nhằm kích động tư tưởng thù hận.

Ngoài ra, việc thực hiện các hành vi phân biệt đối xử trong các tổ chức hoặc cơ quan, khiến người Hồi giáo gặp bất lợi trong đời sống kinh tế-xã hội, cũng được xem là biểu hiện của thù địch đối với cộng đồng này.

Trước đó, Chính phủ Anh đã thành lập một nhóm công tác nhằm nghiên cứu và xây dựng định nghĩa về hành vi thù ghét người Hồi giáo. Trong quá trình thảo luận, giới chức nước này đã lựa chọn sử dụng thuật ngữ “thù địch đối với người Hồi giáo” thay vì khái niệm “bài Hồi giáo” (Islamophobia).

Bộ Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh cho biết định nghĩa mới được xây dựng nhằm giúp các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội nhận diện, đo lường và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn đối với các hành vi thù ghét nhằm vào người Hồi giáo.

Bộ trưởng Cộng đồng và Chính quyền địa phương Steve Reed cho biết định nghĩa này là một công cụ mang tính định hướng, không có hiệu lực pháp lý bắt buộc.

Theo ông Reed, chính phủ có trách nhiệm hành động trước tình trạng tội phạm có tư tưởng thù hận nhằm vào người Hồi giáo đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định các quy định mới sẽ không dẫn đến việc hạn chế quyền tự do ngôn luận hoặc tranh luận về các vấn đề tôn giáo.

Số liệu của chính phủ cho thấy số vụ phạm tội nhằm vào người Hồi giáo được cảnh sát tại xứ England và xứ Wales ghi nhận đã tăng gần 20% trong năm kết thúc vào tháng 3/2025, lên hơn 3.000 vụ.

Việc công bố định nghĩa mới là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính phủ nhằm tăng cường gắn kết xã hội và bảo vệ các cộng đồng tôn giáo trước các hành vi phân biệt chủng tộc.

Theo kế hoạch, Anh sẽ bổ nhiệm một đại diện đặc biệt phụ trách vấn đề thù địch đối với người Hồi giáo nhằm tăng cường đối thoại với cộng đồng và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa trong thời gian tới./.

