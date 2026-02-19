Chính phủ Anh áp dụng quy định mới đối với công dân hai quốc tịch

Kể từ ngày 25/2, Chính phủ Anh sẽ chính thức áp dụng quy định mới về giấy tờ nhập cảnh đối với công dân 2 quốc tịch trong khuôn khổ chương trình cải tổ toàn diện hệ thống quản lý biên giới và nhập cư.

Công dân Anh có thêm một quốc tịch khác sẽ không còn được sử dụng hộ chiếu nước ngoài để nhập cảnh vào Anh như trước đây, kể cả trong trường hợp quốc gia đó thuộc diện được miễn thị thực.

Thay vào đó, người mang 2 quốc tịch bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu Anh còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận quyền được nhập cảnh (bản điện tử) gắn với hộ chiếu của quốc tịch còn lại. Nếu không có một trong 2 loại giấy tờ này, họ có thể sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Bộ Nội vụ Anh cho biết quy định mới được triển khai song song với hệ thống Giấy phép Đi lại Điện tử (ETA), dự kiến được áp dụng rộng rãi trong năm nay.

Du khách từ các quốc gia được miễn thị thực sẽ phải đăng ký và nộp phí xin cấp ETA trước khi tới Anh. Tuy nhiên, công dân Anh mang 2 quốc tịch sẽ không thuộc diện này mà phải tuân thủ quy định nêu trên.

Giới chức Anh khẳng định những thay đổi này nhằm tăng cường kiểm soát biên giới, chuẩn hóa quy trình nhập cảnh và đưa hệ thống của Anh tiệm cận các mô hình đang được áp dụng tại một số quốc gia như Mỹ và Australia.

Các thông tin hướng dẫn đã được công bố từ cuối năm 2024 và chiến dịch truyền thông cũng đã được triển khai rộng rãi để người dân nắm bắt thông tin.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều công dân Anh mang 2 quốc tịch cho biết họ mới chỉ nghe về các quy định mới trong thời gian gần đây và gặp khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Theo quy định hiện hành, những người hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch sẽ phải nộp hồ sơ làm hộ chiếu Anh và thời gian xử lý có thể kéo dài vài tuần, thậm chí lâu hơn nếu cần bổ sung giấy tờ.

Lệ phí xin cấp hộ chiếu cho người trưởng thành hiện vào khoảng 100 bảng Anh (tương đương 135 USD), trong khi mức phí xin giấy chứng nhận quyền được nhập cảnh lại cao hơn đáng kể.

Những công dân Anh mang 2 quốc tịch nhưng hiện đang ở nước ngoài cho biết họ có nguy cơ bị chậm hoặc gián đoạn kế hoạch trở về Anh do chưa kịp hoàn tất thủ tục.

Đại diện một số tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và công dân Liên minh châu Âu (EU) tại Anh cho rằng Chính phủ Anh truyền đạt thông tin chưa đủ rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều người thường xuyên phải di chuyển giữa các quốc gia vì tính chất công việc hoặc gia đình.

Theo số liệu điều tra dân số gần nhất, ở Anh có hàng trăm nghìn công dân mang 2 quốc tịch, gồm cả những người sinh ra tại Anh và người nhập cư đã được nhập quốc tịch. Đây là nhóm chịu tác động trực tiếp từ quy định mới.

Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh yêu cầu xuất trình hộ chiếu Anh khi nhập cảnh là nguyên tắc áp dụng cho mọi công dân Anh, bất kể có thêm quốc tịch khác hay không. Cơ quan này khuyến cáo những người mang 2 quốc tịch cần kiểm tra tình trạng giấy tờ của mình trước khi lên kế hoạch di chuyển quốc tế sau ngày 25/2 để tránh phát sinh rủi ro.

Giới quan sát nhận định việc triển khai quy định mới đánh dấu bước tiếp theo trong lộ trình siết chặt quản lý biên giới của Anh thời kỳ hậu Brexit (sau khi Anh rời EU), đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng nhanh chóng đối với cộng đồng công dân 2 quốc tịch đang sinh sống tại quốc gia này./.

Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Anh và Canada Chính sách miễn thị thực có hiệu lực từ 17/2/2026 cho phép công dân Canada và Vương quốc Anh lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày với mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh.