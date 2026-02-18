Thế giới

Châu Á-TBD

Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Hồ Bắc của Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn, hiện, lực lượng cứu hộ đang điều tra nguyên nhân.

Phan An
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Chiều 18/2, tại một cửa hàng bán lẻ pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng.

Theo giới chức địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h theo giờ địa phương (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại thị trấn Trịnh Cơ, thành phố Tương Dương.

Vụ nổ và cháy sau đó đã ảnh hưởng đến khu vực rộng khoảng 50 m2.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy vào lúc 15h30 cùng ngày.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#pháp hoa #nổ #Trung Quốc Trung Quốc
