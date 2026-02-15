Australia: Sydney rúng động vì 3 vụ đâm dao liên tiếp trong ngày

Cảnh sát bang New South Wales, Australia đang tiến hành điều tra một loạt vụ tấn công bằng dao xảy ra riêng rẽ tại khu vực phía Tây thành phố Sydney, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào khoảng 14h00 ngày 15/2 tại một căn hộ ở Lethbridge Park, cách trung tâm Sydney khoảng 40km về phía Tây.

Hai người đàn ông, lần lượt 34 tuổi và 25 tuổi, đã bị đâm trong cùng vụ việc. Nạn nhân 34 tuổi tử vong ngay tại hiện trường dù được các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa, trong khi người còn lại được đưa đi cấp cứu và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Theo kênh 9News của Australia, trước đó trong rạng sáng cùng ngày đã xảy ra thêm 2 vụ đâm dao riêng rẽ khác tại khu vực Tây Sydney.

Trong vụ việc thứ nhất, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông ngoài 20 tuổi bị nhiều vết đâm khi đang ở trong xe tại Hoxton Park, cách trung tâm Sydney khoảng 33 km về phía Tây, ngay sau nửa đêm.

Nạn nhân bị thương nghiêm trọng đã nhanh chóng được cấp cứu và tạm thời trong tình trạng ổn định.

Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo về một vụ đột nhập trái phép vào một ngôi nhà ở St Marys, khu vực lân cận Lethbridge Park, nơi họ phát hiện một nam thanh niên 18 tuổi bị đâm trọng thương. Nạn nhân sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi y tế.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường tại cả 3 địa điểm và mở cuộc điều tra./.

Australia tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng bãi biển Phát biểu tại buổi lễ, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã xin lỗi người dân và thừa nhận rằng trách nhiệm hàng đầu của chính quyền là phải bảo vệ người dân của mình.