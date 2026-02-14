Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại

Tân Hoa xã đưa tin ngày 13/2, bên lề Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định.

Ông Vương Nghị cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ Trung-Mỹ.

Ông lưu ý rằng hai bên cần cùng nhau thực hiện những đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, đồng thời nỗ lực đưa năm 2026 trở thành năm mà Trung Quốc và Mỹ tiến tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh rằng đối thoại tốt hơn đối đầu, hợp tác tốt hơn xung đột và các kết quả cùng có lợi tốt hơn các trò chơi có tổng bằng 0./.

Trung Quốc và Mỹ duy trì trao đổi chặt chẽ về kinh tế-thương mại Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trên cơ sở các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ tăng cường đối thoại, kiểm soát thỏa đáng bất đồng và mở rộng hợp tác thực chất.