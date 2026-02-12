Giá đồng tiếp đà tăng nhờ triển vọng nguồn cung thắt chặt

Giá đồng tiếp tục nới rộng đà tăng do lo ngại về nguồn cung thắt chặt và sự suy yếu của đồng USD, bất chấp việc sức mua từ thị trường Trung Quốc đang chững lại trước thềm Tết Nguyên đán.

Khoảng 10 giờ 43 phút sáng 12/2 theo giờ Thượng Hải (tức khoảng 9 giờ 43 phút sáng 12/2 theo giờ Việt Nam), giá đồng trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) đã tăng 0,5%, đạt mức 13.166,50 USD/tấn.

Giới đầu tư đang tiếp tục đặt cược vào sự bùng nổ nhu cầu từ hoạt động sản xuất toàn cầu, quá trình chuyển đổi xanh và lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI). Trong khi đó, nguồn cung lại đang chịu áp lực do hàm lượng quặng tại các mỏ sụt giảm.

Dòng vốn từ các quỹ đầu cơ, bao gồm cả từ Trung Quốc, đã góp phần "thổi bùng" đà tăng giá trong những tháng gần đây. Ngoài ra, việc đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ thị trường khi giúp hàng hóa trở nên rẻ hơn cho những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Wu Kunjin, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại cơ bản tại công ty Minmetals Futures, nhận định mặc dù lực mua từ Trung Quốc đã giảm nhiệt trước kỳ nghỉ lễ vào tuần tới, nhu cầu tài sản rủi ro trên thị trường quốc tế vẫn ở mức cao.

Theo số liệu khảo sát các nhà máy từ đơn vị tư vấn Mysteel Global, khối lượng giao dịch đồng tinh luyện giao ngay tại Trung Quốc đã giảm mạnh xuống còn 13.400 tấn trong ngày 11/2, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 38.000 tấn được ghi nhận vào ngày 2/2.

Thị trường các kim loại khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Giá niken tăng 0,6%, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp sau động thái cắt giảm sản lượng tại mỏ niken lớn nhất thế giới ở Indonesia.

Tại Singapore, giá quặng sắt cũng tăng nhẹ 0,3% lên mức 100,25 USD/tấn./.

