Tổng tuyển cử lần thứ 13 tại Bangladesh: 127 triệu cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, sáng 12/2, Bangladesh đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử quốc gia lần thứ 13, với hơn 127 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Đây là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ vào năm 2024, chấm dứt 15 năm cầm quyền liên tục của bà.

Cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục các chuẩn mực dân chủ sau nhiều năm bất ổn chính trị và các cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Quá trình chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử hiện do chính quyền lâm thời, đứng đầu là nhà kinh tế đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus, giám sát.

Công chúng Bangladesh đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bỏ phiếu lần này, coi đây là cơ hội để định hình lại tương lai chính trị của đất nước sau giai đoạn khủng hoảng.

Hoạt động bỏ phiếu diễn ra từ 7h30 đến 16h30 (giờ địa phương) tại hơn 42.700 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu và kết quả chính thức dự kiến được Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố vào sáng 13/2.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đảng Liên đoàn Awami (AL) - lực lượng cầm quyền suốt 15 năm dưới thời bà Sheikh Hasina và giành chiến thắng trong 4 kỳ bầu cử gần đây - bị đình chỉ đăng ký và không được tham gia tranh cử, khiến hàng triệu cử tri từng ủng hộ AL không có đại diện trên lá phiếu.

Có tổng cộng 51 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, cuộc đua chủ yếu được xem là sự đối đầu giữa đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) do ông Tarique Rahman lãnh đạo và liên minh 11 đảng do đảngJamaat-e-Islami đứng đầu.

Đáng chú ý, trong liên minh này có sự tham gia của đảng Công dân Quốc gia (NCP) - lực lượng chính trị mới do các nhà hoạt động trẻ sáng lập, từng đóng vai trò quan trọng trong làn sóng bất ổn năm 2024. Tổng cộng có 1.981 ứng cử viên tranh cử, trong đó có 249 ứng cử viên độc lập.

Song song với bầu cử Quốc hội, cử tri Bangladesh còn tham gia một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về “Hiến chương Quốc gia tháng Bảy.”

Theo đó, mỗi cử tri bỏ hai lá phiếu, gồm lá phiếu màu trắng dành cho bầu cử Quốc hội và lá phiếu màu hồng cho trưng cầu ý dân. Hiến chương này đề xuất một loạt cải cách hiến pháp quan trọng, bao gồm mô hình quốc hội lưỡng viện và việc giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng.

Theo Ủy ban Bầu cử Bangladesh, trong số hơn 127 triệu cử tri đăng ký, gần 50% có độ tuổi từ 18 đến 37, trong đó có khoảng 4,57 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Bangladesh, gần 15 triệu lao động ở nước ngoài đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện, qua đó mở rộng sự tham gia chính trị của cộng đồng kiều bào.

Tham nhũng, lạm phát, thất nghiệp và phát triển kinh tế là những vấn đề then chốt chi phối quyết định của cử tri. Lạm phát được dự báo ở mức 8,7%, khiến chi phí sinh hoạt trở thành mối quan tâm hàng đầu trong chiến dịch tranh cử.

Giới quan sát cho rằng kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12/2 sẽ không chỉ quyết định thành phần Quốc hội và chính phủ tiếp theo của Bangladesh, mà còn cho thấy liệu quốc gia Nam Á này có thể vượt qua giai đoạn chuyển tiếp hậu khủng hoảng để hướng tới một nền quản trị dân chủ ổn định hay không./.

