Doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc đón làn sóng tăng trưởng tài sản tại Việt Nam

Các nguồn tin trong ngành ngày 10/2 cho hay Việt Nam đang nổi lên như một thị trường chiến lược đối với các doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc, khi nhiều công ty chứng khoán và quản lý tài sản nước này đồng loạt mở rộng hoạt động nhằm đón đầu đà tăng trưởng kinh tế cao và quy mô dân số gần 100 triệu người.

Kể từ khi Mirae Asset Securities là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam năm 2007, hàng loạt tên tuổi như Korea Investment & Securities, Shinhan Securities, KB Securities đã lần lượt thành lập công ty con hoặc chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mục tiêu của các doanh nghiệp này là tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước ngày càng bão hòa.

Song song với đó, các công ty quản lý quỹ Hàn Quốc cũng đẩy mạnh thâm nhập thị trường Việt Nam. Korea Investment Management mở văn phòng quản lý tài sản đầu tiên từ năm 2006 và chuyển đổi thành công ty con năm 2020; các doanh nghiệp khác như KB Asset Management, Mirae Asset Global Investments và Kiwoom Investment Asset Management cũng đã hiện diện.

Chiến lược chung là khai thác dòng vốn từ các tổ chức trong nước và nhóm khách hàng giàu có thông qua các sản phẩm đầu tư gián tiếp như quỹ và ETF, phù hợp với giai đoạn bùng nổ tài sản tại Việt Nam.

Trong số các doanh nghiệp nước ngoài, công ty con của Mirae Asset Securities đang giữ thị phần lớn nhất trong nhóm công ty chứng khoán nước ngoài, đạt 2,93% tính đến quý 3 năm ngoái.

Doanh nghiệp này vừa bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt, động thái được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tăng khả năng thích ứng thị trường và mở rộng mảng kinh doanh bán lẻ, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao và tài chính xanh.

Ở lĩnh vực quản lý quỹ, Korea Investment Management đang chuẩn bị ra mắt thêm các quỹ trái phiếu, IPO và ETF mới, trong đó có các sản phẩm kết hợp vàng và tài sản số, tận dụng xu hướng đầu tư mới và các kế hoạch thí điểm của Chính phủ Việt Nam./.

