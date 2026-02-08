Cử tri Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026

Ngày 8/2, cử tri Nhật Bản đã bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Hạ viện năm 2026, bầu cử quốc gia quan trọng đầu tiên kể từ khi Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái.

Tâm điểm chú ý là liệu liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác mới là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) có giành lại được thế đa số sau khi liên minh cũ giữa LDP và đảng Công Minh đánh mất ưu thế trong cuộc bầu cử Hạ viện gần nhất diễn ra vào năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc bỏ phiếu cho bầu cử Hạ viện khóa 51 đã được khởi động từ ngày 27/1 và chính thức diễn ra vào ngày 8/2, sau khi cơ quan lập pháp này giải tán vào ngày 23/1, đúng ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên.

Đây là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tính từ khi thời điểm Hạ viện bị giải tán đến ngày bỏ phiếu - 16 ngày.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, có tổng cộng 1.284 ứng cử viên tham gia tranh cử trong 12 ngày để giành 465 ghế tại Hạ viện, bao gồm hai hình thức bầu cử một ghế và đại diện tỷ lệ.

Cử tri sẽ tự tay điền hai lá phiếu, một lá phiếu ghi tên ứng cử viên của khu vực bầu cử một ghế và lá phiếu còn lại ghi tên đảng phái chính trị hoặc tổ chức chính trị mà cử tri ủng hộ.

Ngoại trừ một số khu vực như các đảo xa nơi đã tiến hành bỏ phiếu sớm, cuộc bỏ phiếu đã chính thức bắt đầu từ 7h (theo giờ địa phương) tại hơn 44.600 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Tại những khu vực có nguy cơ tuyết rơi dày, để bảo đảm an toàn cho cử tri và cán bộ tổ chức, một số chính quyền địa phương đã quyết định lùi thời gian bắt đầu bỏ phiếu hoặc đóng cửa sớm hơn.

ộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản kêu gọi cử tri cần tìm hiểu trước khung giờ bỏ phiếu tại địa phương mình.

Tính đến ngày 6/2, số người đã bỏ phiếu sớm đạt hơn 20,79 triệu người, tương đương khoảng 20% tổng số cử tri, tăng hơn 4,36 triệu người so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử Hạ viện lần trước cách đây hai năm.

Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu sớm nhất từ 20:00 cùng ngày và dự kiến đến sáng ngày 9/2 sẽ công bố kết quả.

Trong cuộc bầu cử lần này, liên minh cầm quyền đặt mục tiêu giành ít nhất 233 ghế, con số đủ để giành lại thế đa số tại Hạ viện và quyết định sự ổn định của chính quyền Thủ tướng Takaichi trong bối cảnh liên minh vẫn chiếm thiểu số tại Thượng viện.

Nếu giành được “đa số ổn định” với 243 ghế, liên minh sẽ giành được thế chủ động hơn tại Quốc hội khi nắm giữ một nửa số thành viên trong tất cả các ủy ban thường trực và độc chiếm các ghế chủ tịch. Còn nếu giành được “đa số tuyệt đối” với 261 ghế thì sự kiểm soát còn mạnh mẽ hơn.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2021, chỉ riêng LDP đã giành được “đa số tuyệt đối,” cho phép liên minh cầm quyền giành đa số tại tất cả các ủy ban thường trực Hạ viện.

Một khả năng khác cũng không thể loại trừ là liên minh cầm quyền giành được tới 310 ghế, tức chiếm 2/3 trong tổng số 465 ghế. Khi đó, ngoài khả năng thông qua lại các dự luật bị Thượng viện bác bỏ, Hạ viện cũng có thể đáp ứng các yêu cầu của liên minh để khởi xướng một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về sửa đổi Hiến pháp.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 36 năm, một cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào tháng Hai, thời điểm lạnh nhất trong năm tại Nhật Bản. Đúng ngày diễn ra bầu cử, một đợt không khí lạnh tăng cường đã bao trùm hầu hết đất nước Nhật Bản, đặc biệt là các địa phương phía Bắc và phía Tây ven biển Nhật Bản, ảnh hưởng nhất định đến số lượng cử tri tham gia bầu cử.

Tính đến 6h ngày 8/2, hãng hàng không Japan Airlines đã hủy 19 chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay nối giữa sân bay Haneda (Tokyo) và sân bay Izumo (tỉnh Shimane).

Các hãng hàng không khác cũng đang có kế hoạch hủy hoặc hoãn chuyến bay và khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi khởi hành.

Theo thông tin từ đại diện công ty đường sắt Nhật Bản (JR), tính đến 6h ngày 8/2, các tàu cao tốc Shinkansen chạy các tuyến phía Bắc và phía Tây Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường nhưng một số chuyến tàu chậm hơn ở một số khu vực tuyết rơi dày.

Trong khi một số tuyến đường tàu điện thông thường ở các khu vực Hokuriku, Kinki và Chugoku đã phải tạm dừng hoạt động ở một số đoạn dọc bờ biển Nhật Bản và vùng núi. Cũng do tuyết rơi dày, một số đoạn đường cao tốc cũng đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn giao thông./.

