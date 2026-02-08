Côn Đảo - top 5 điểm đến trăng mật tuyệt nhất năm 2026

Sở hữu các khu rừng rộng lớn và yên tĩnh, bãi biển hoang sơ, khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng, Côn Đảo đã được tạp chí Vogue xếp vị trí thứ 5 trong 21 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới năm 2026, sánh vai cùng những "thiên đường lãng mạn" như French Riviera (Pháp), Tuscany (Italy), New Zealand hay các đảo Hy Lạp./.
Tin cùng chuyên mục
Khám phá khu du lịch mùa Đông nổi tiếng ở Bắc Phi
Với độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, Chréa được đánh giá là một trong những điểm nghỉ dưỡng và du lịch mùa Đông hấp dẫn nhất khu vực Bắc Phi.
Huế: Linh vật ngựa bên dòng sông Hương hút khách
Ngay khi hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa đặt ở các công viên ven đôi bờ sông Hương, qua trung tâm thành phố Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Quảng Trị hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch miền Trung
Quảng Trị hướng tới vai trò trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, có vị thế rõ nét trên bản đồ kinh tế quốc gia.
Mai anh đào nở rộ tại Măng Đen
Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026, nhờ thời tiết thuận lợi, có nắng nhiều, hoa mai anh đào tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ.
Hà Nội giành 4 hạng mục Giải thưởng Travelers’ Choice Awards
Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.
Quy Nhơn lọt top 4 điểm đến xu hướng nổi bật năm 2026
Du khách được gợi ý nên dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp khám phá các tháp Chăm cổ và thưởng thức hải sản tươi ngon ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu nhiều sản phẩm mới tại Hội chợ mùa Xuân
Hội chợ mùa Xuân không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, mà còn trở thành nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa các vùng miền.
Thành phố Huế lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026
Thành phố Huế của Việt Nam lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026, theo bình chọn của Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor.
Nhộn nhịp chợ hoa Xuân nơi phố núi Lai Châu
Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, dòng người và xe cộ tấp nập đổ về chợ hoa Xuân tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phá tan giá lạnh và tĩnh lặng thường ngày nơi phố núi.
Miễn phí tham quan Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử đến hết năm 2028
Việc ban hành Nghị quyết miễn phí tham quan Quần thể Di tích Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị xã hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới."
Người dân đổ về chụp ảnh check-in Tết sau khi chợ Bến Thành “thay áo mới”
Sáng 4/2, quảng trường trước chợ Bến Thành chính thức mở cửa sau nhiều ngày chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng được làm mới, thu hút người dân, du khách tham quan, chụp ảnh Tết Bính Ngọ.
Thanh Hóa: Miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và Di tích Lam Kinh dịp Tết
Khu Di sản Thành Nhà Hồ sẽ miễn phí vé tham quan từ ngày 12/2 đến 17/2/2026; khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh miễn phí tham quan từ ngày 16/2 đến 19/2/2026 trong dịp Tết Bính Ngọ.
Phú Thọ: Du lịch cộng đồng vùng cao bứt phá "chào" năm mới
Hệ thống homestay nhà sàn, dịch vụ trải nghiệm văn hóa Thái, Mông và các sản phẩm du lịch đặc trưng ở các xã vùng cao Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò, trở thành điểm đến hấp dẫn dịp đầu Xuân 2026.
Hoa đào bung nở ở bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoa đào bung nở trên khắp sườn đồi, con đường, trong các ngôi nhà truyền thống của người Mông tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ như mời gọi du khách tới tham quan.
Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu
Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau bung nở khoe sắc trên bầu trời khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đón mùa Xuân mới đang về.
Tết Thủ đô 2026: Trải nghiệm không khí sôi động, đậm đà bản sắc truyền thống
Rất nhiều hoạt động, lễ hội quảng bá di sản, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc truyền thống các vùng miền sẽ cùng hội tụ và lan tỏa tại Thủ đô "xuyên Tết" Bính Ngọ.
Đặc sắc điểm du lịch Đàn kính thiên-Thung Ui, nơi vua Đinh tế trời
Ngày 2/2, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình khảo sát điểm du lịch Đàn kính thiên - Thung Ui, phường Tây Hoa Lư.
Vietnam Airlines công bố 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch 2026
Trong hành trình phát triển hơn 30 năm, Vietnam Airlines đã tổ chức khoảng 1.500 sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế.
Chuỗi hoạt động “Xuân quê hương” 2026 tại Làng Văn hóa-Du lịch có gì hấp dẫn?
Đáng chú ý là hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội vùng miền, trình diễn di sản đặc sắc của các dân tộc như tái hiện nghi thức rước Têvêđa của người Khmer, Không gian cồng chiêng Tây Nguyên...
Về thăm nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa
Phát huy giá trị ngôi chùa Đồng Kỵ, chính quyền địa phương phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, đang lập hồ sơ đề nghị công nhận chùa là an toàn khu, đồng thời triển khai các hoạt động phát huy giá trị ngôi chùa.
Mùa rêu xanh mướt trên bãi biển Cổ Thạch của Lâm Đồng
Những ngày này, rêu mọc trên những ghềnh đá biển Cổ Thạch-Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tạo thành một mảng xanh mướt dọc bãi biển.
“Việt Nam hoang dã” qua ống kính truyền hình Bỉ: Thiên nhiên hồi sinh kỳ diệu
Chương trình “Le Jardin Extraordinaire” đưa khán giả khám phá Việt Nam - một thế giới hoang sơ, nơi thiên nhiên từng bị chiến tranh tàn phá vẫn bền bỉ hồi sinh và gìn giữ đa dạng sinh học quý hiếm.
Mùa rêu xanh 'mỗi năm một lần' ở bãi biển Cổ Thạch
Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.
Chiêm ngưỡng Đà Lạt thu nhỏ qua kỳ quan điêu khắc lòng đất đỏ độc đáo
Giữa đại ngàn hồ Tuyền Lâm, một Đà Lạt thu nhỏ hiện lên sống động qua những tuyệt tác điêu khắc từ đất đỏ bazan, kể lại hành trình 130 năm lịch sử của phố núi.
Quy Nhơn được nhận giải thưởng 'Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026'
Việc duy trì danh hiệu cao quý "Đô thị du lịch sạch ASEAN" khẳng định uy tín của Quy Nhơn trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị.
Nhiều hoạt động đón “Xuân quê hương” ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tham gia các hoạt động “Xuân quê hương”, du khách được hòa mình vào nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân.
Tiềm năng phát triển du lịch đặc khu, vùng ven biển Thành phố Hồ Chí Minh
Khai mở và đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đặc khu, vùng ven biển được kỳ vọng sẽ là nguồn tài nguyên du lịch “xanh” góp phần giúp Thành phố tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch.
Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm Giao thừa
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm giao thừa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.
Rực rỡ sắc mai vàng trước Đại Nội Huế
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian trầm mặc, cổ kính trước Đại nội Huế bỗng bừng sáng nhờ sắc vàng thanh tao của vườn hoàng mai cổ thụ.
Mùa hoa anh đào xóm Mừng - điểm hẹn du lịch gắn với bảo tồn văn hóa Mường
Hàng trăm cây hoa anh đào bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc.