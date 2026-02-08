Du lịch

Điểm đến

Côn Đảo - top 5 điểm đến trăng mật tuyệt nhất năm 2026

Côn Đảo được tạp chí Vogue xếp vị trí thứ 5 trong 21 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới năm 2026, sánh vai cùng những "thiên đường lãng mạn" như French Riviera (Pháp), Tuscany (Italy).

info-con-dao-trang-mat.jpg

Sở hữu các khu rừng rộng lớn và yên tĩnh, bãi biển hoang sơ, khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng, Côn Đảo đã được tạp chí Vogue xếp vị trí thứ 5 trong 21 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới năm 2026, sánh vai cùng những "thiên đường lãng mạn" như French Riviera (Pháp), Tuscany (Italy), New Zealand hay các đảo Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Côn Đảo #trăng mật #tạp chí Vogue Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin nổi bật Du lịch

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Linh vật ngựa đặt ở bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế: Linh vật ngựa bên dòng sông Hương hút khách

Ngay khi hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa đặt ở các công viên ven đôi bờ sông Hương, qua trung tâm thành phố Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Mai anh đào nở rộ tại khu du lịch hồ Đam Bri, xã Măng Đen. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Mai anh đào nở rộ tại Măng Đen

Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026, nhờ thời tiết thuận lợi, có nắng nhiều, hoa mai anh đào tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ.

Hoa đào khoe sắc giữa phố núi tạo nên bức tranh ấm áp của mùa xuân đang đến gần. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhộn nhịp chợ hoa Xuân nơi phố núi Lai Châu

 Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, dòng người và xe cộ tấp nập đổ về chợ hoa Xuân tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phá tan giá lạnh và tĩnh lặng thường ngày nơi phố núi. 

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau bung nở khoe sắc trên bầu trời khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đón mùa Xuân mới đang về.