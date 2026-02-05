Nhộn nhịp chợ hoa Xuân nơi phố núi Lai Châu

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại đại lộ Lê Lợi-một trong những con đường huyết mạch đẹp nhất phố núi biên cương Lai Châu đã khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ, đường phố đã biến thành một "rừng hoa" giữa trung tâm tỉnh.

Dưới ánh nắng hanh vàng của những ngày giáp Tết, đại lộ Lê Lợi hiện lên như bức tranh đa sắc màu. Chợ hoa Xuân từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người dân Lai Châu cũng như của thương lái từ miền xuôi lên.

Năm nay, không khí mua sắm bắt đầu từ rất sớm và nhanh chóng bước vào giai đoạn cao điểm. Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, dòng người và xe cộ tấp nập đổ về đây, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phá tan giá lạnh và tĩnh lặng thường ngày nơi phố núi.

Không giống như các chợ hoa ở dưới xuôi với đủ loại hoa rực rỡ từ khắp nơi đổ về, chợ hoa Lai Châu mang một sắc màu riêng, đậm chất núi rừng. Đó là sự giao thoa giữa vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây và bàn tay chăm sóc khéo léo của người dân vùng cao.

Nét đặc trưng nhất, làm nên thương hiệu của chợ hoa Xuân Lai Châu chính là sự lên ngôi của hoa Địa lan (Trần Mộng). Được mệnh danh là loài hoa của những giấc mơ, Địa lan sở hữu vẻ đẹp kiêu sa với những nhành hoa dài rủ xuống, sắc hoa xanh ngọc hay vàng thanh tao, có hương thơm quyến rũ lan tỏa trong tiết trời se lạnh.

Hoa Địa lan cũng hết sức phong phú. Giá của mỗi chậu tùy vào số lượng cành, khoảng 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/1 cành. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tại chợ hoa năm nay, hàng trăm chậu Địa lan được bày bán san sát nhau tạo thành những thảm thực vật xanh mướt đan xen với ánh vàng của hoa. Giá của loài hoa này cũng rất đa dạng, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng. Chậu nhỏ bình dân dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng, phù hợp cho không gian phòng khách ấm cúng. Những chậu lớn, nhiều nhành, hoa nở đều và đẹp, lên màu xanh ngọc có giá lên tới hơn 10 triệu đồng, là lựa chọn của những gia đình có không gian rộng hoặc các cơ quan, đơn vị muốn tạo điểm nhấn sang trọng cho ngày Tết.

Anh Hảng A A (bản Tu Y Phìn, phường Đoàn Kết), là người bán hoa Địa lan nhiều năm nay cho biết, do anh đã bán ở đây nhiều năm nên khách quen tìm đến rất đông. Năm nay, nhà anh trồng được hơn 100 chậu, nhưng chỉ có hơn 10 chậu Địa lan ra hoa đẹp nên anh đi thu mua thêm của bà con trong bản để mang xuống phố hoa bán. May mắn là năm nay hoa đẹp, khách chuộng nên đến thời điểm này anh đã bán hết, thu được vài chục triệu đồng. Gia đình anh ai cũng phấn khởi vì có tiền sắm Tết.

Bên cạnh vẻ đài các của các chậu Địa lan, đào rừng chính là bản sắc của Tết phố núi và thu hút đông đảo thương lái kéo về chợ. Những cành đào rừng mang vẻ đẹp thuần khiết, rêu phong, thấm đẫm sương gió của vùng cao biên giới Tây Bắc, luôn có sức hút kỳ lạ đối với người dân và du khách. Cành đào càng già, thân càng nhiều rêu bám và có cả tầm gửi thì càng có giá trị cao.

Tại chợ hoa, giá đào rừng năm nay dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng mỗi cành. Anh Giàng A Dơ ở xã Dào San cho biết, để chọn được những cành đào già và có rêu đẹp, anh phải đi vào tận các gia đình ở bản xa trung tâm xã mới còn và mua lại, nhiều nhà có cây rất đẹp và cổ kính nhưng họ không bán. Buổi sáng, có thương lái đã trả anh 4 triệu đồng/cành nhưng anh vẫn chưa bán vì muốn có khách trả thêm 5-6 trăm nghìn mới bán.

Dọc đại lộ Lê Lợi những ngày này luôn nhộn nhịp du khách cũng như người dân đến thưởng ngoạn, lựa chọn mua sắm hoa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Khi ánh mặt trời khuất dần sau những dãy núi, màn đêm buông xuống và cũng là lúc ánh đèn đường bừng sáng, không khí tại chợ hoa Xuân Lai Châu càng trở nên đặc biệt. Ánh đèn đường rực sáng, phản chiếu đan xen với ánh đèn của những chiếc đèn xe máy chở đào rừng tới chợ, cả một đoạn đại lộ Lê Lợi trở nên lung linh, nhộn nhịp.

Tiếng cười nói bình luận về những cánh hoa, tiếng mặc cả, tiếng xe máy chở hoa ra vào tạo nên một phiên chợ nhộn nhịp. Du khách cũng như người mua không chỉ đến để mua đào mà còn được mục sở thị những cành đào rừng cổ kính rêu phong chỉ có ở Tây Bắc.

Chợ hoa Xuân phố núi Lai Châu không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là nơi gửi gắm những hy vọng về một năm mới "mưa thuận gió hòa."

Đối với bà con các dân tộc như anh Hảng A A hay anh Giàng A Dơ, mỗi chậu lan, cành đào được bán đi sẽ mang lại nguồn thu quan trọng để trang trải thêm cho gia đình trong những ngày Tết, báo hiệu một mùa xuân no ấm, đủ đầy.

Hương thơm dịu nhẹ của Địa lan hòa quyện cùng sắc phớt hồng của đào rừng đã thực sự mang Tết về sớm với người dân phố núi Lai Châu. Tiếng nói cười rôm rả của cả người bán và người mua hứa hẹn một năm mới bình an, thịnh vượng trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc./.

