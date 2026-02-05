Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 11/CĐ-TTg ngày 5/2/2026 về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng 0 giờ 53 phút ngày 5/2/2026, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026./.

Thông tin chính thức vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận Căn nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, có diện tích khoảng 32 m², nằm trong hẻm sâu, hai bên tiếp giáp với các hộ dân liền kề nên xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.