Xử phạt người chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 5/2 thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện ông V.X.H (sinh năm 1989, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an phường Hoa Lư đã làm việc với ông V.X.H về hành vi trên. Ông V.X.H khai nhận đọc các bài viết từ những trang mạng của các đối tượng phản động ở nước ngoài thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, xấu độc, bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; do thiếu hiểu biết, V.X.H đã sao chép 3 bài viết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông V.X.H về hành vi cung cấp để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 21/1/2022 của Chính phủ).

