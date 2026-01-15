Cà Mau: Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng bị xử phạt là L.Q.Đ (sinh năm 1995, trú tại ấp Cống Đá, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Theo cơ quan chức năng, hành vi của đối tượng đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 2/1, người dân tại ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và chưa có kết luận chính thức, vào ngày 3/1, sau khi đi dự đám tang của nạn nhân, L.Q.Đ đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Những thông tin mà đối tượng chia sẻ chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, mang tính suy diễn cá nhân, gây hiểu lầm nghiêm trọng trong cộng đồng mạng và trong nhân dân địa phương.

Thông qua công tác nắm tình hình và quản lý không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời mời L.Q.Đ đến trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, L.Q.Đ thừa nhận nội dung bài viết do mình đăng tải là tự suy đoán, không có căn cứ thực tế, không được kiểm chứng từ các nguồn tin chính thống.

Đối tượng cũng nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến công tác điều tra và trật tự xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.Đ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) khuyến cáo người dân cần nâng cao thức trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không suy diễn, thêu dệt, không đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các vụ án mạng, tai nạn hoặc các vấn đề nhạy cảm.

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc đăng tải thông tin sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tạo tâm lý bất an trong cộng đồng, làm phức tạp tình hình địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng, góp phần bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

