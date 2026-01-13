Tạm giam Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, qua công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thể dục thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường (sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm) và Võ Văn Hoài (sinh năm 1973, kế toán trưởng Trung tâm).

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

