Phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vật liệu nổ

Ngày 12/1, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cho biết, các đơn vị đã phát hiện vụ việc, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vật liệu nổ.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ

Công an xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng công an xã vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ, thu giữ số lượng tang vật khoảng 70 kg.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Hữu Dương (sinh năm 1975), trú tại thôn Liên Hương, xã Yên Hòa.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả và 1 túi nilon chứa 100 quả pháo bi, tổng trọng lượng khoảng 70 kg. Số pháo này được đối tượng cất giấu tinh vi trong xe ôtô cá nhân và dưới lưới chài tại khu vực phía sau nhà nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, Phan Hữu Dương khai nhận đã mua số pháo hoa nổ trên từ tháng 7/2025 của một đối tượng khác, sau đó mang về cất giấu tại nhà để chờ thời điểm tiêu thụ, kiếm lời vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hiện Công an xã Yên Hòa có quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Hữu Dương, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý theo thẩm quyền, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thông về tội tàng trữ hàng cấm, theo khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, ngày 30/12/2025, Công an xã Sơn Giang phát hiện Lê Xuân Thông (sinh năm 1994), trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép tại cơ sở kinh doanh “Thông Thương” do đối tượng quản lý, có địa chỉ tại thôn Tân Thủy, xã Sơn Giang. Tang vật thu giữ gồm 10 quả pháo dừa, với tổng khối lượng khoảng 10,7 kg.

Phát hiện và thu giữ vật liệu nổ trái phép trên tàu cá

Thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ khoảng 2,4kg nghi là thuốc nổ, 60 kíp nổ và 1,38 mét dây cháy chậm trên tàu cá NA-95689-TS.

Theo đó, ngày 9/1, tại khu vực bến cá thuộc khối Tân Hải, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với Công an phường Tân Mai tiến hành kiểm tra tàu cá mang số hiệu NA-95689-TS do ông Phan Văn Chung (sinh năm 1986), trú tại khối Tân Thành, phường Tân Mai, làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2,4kg nghi là thuốc nổ, 60 kíp nổ và 1,38 mét dây cháy chậm. Toàn bộ số tang vật đã được lập biên bản, niêm phong theo quy định. Hiện Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, trưng cầu giám định và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

