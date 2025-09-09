Vụ cá biển chết hàng loạt tại Khánh Hòa: Chưa phát hiện dấu hiệu sử dụng chất nổ

Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và nhiều cơ quan truyền thông về hiện tượng cá biển tự nhiên chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu khai thác thủy sản bằng chất nổ hay chất độc.

Những ngày qua, đoàn công tác gồm Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban Nhân dân phường Đông Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Ninh Phước cùng tổ cộng đồng, ngư dân đã tổ chức tuần tra thực địa bằng tàu kiểm ngư và ca nô tại vùng biển Hòn Bạc.

Kết quả cho thấy tại thời điểm kiểm tra có nhiều tàu lưới vây tầng nổi đang khai thác các loài cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má… với sản lượng lớn.

Trong quá trình thu lưới, một lượng cá bị rơi ra ngoài do vướng, tràn hoặc rách lưới, tạo nên các vệt loang cá chết trên mặt biển. Đây cũng là hình ảnh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đoàn công tác khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu khai thác thủy sản bằng chất nổ hay chất độc. Người dân địa phương và ngư dân sống ven biển Hòn Bạc cũng cho biết trong nhiều năm qua không còn tình trạng đánh bắt bằng mìn như nghi vấn nêu trên.

Liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng làm việc với các cá nhân, tổ chức đưa tin để xác minh, làm rõ mục đích phát tán khi chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định sẽ triển khai công bố các khu bảo tồn biển, thực hiện Đề án đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua đó phát huy vai trò cộng đồng trong công tác bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản, thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất cấm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng ngư dân về việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ sinh cảnh biển, tránh gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại nguồn lợi thủy sản./.

TP Hồ Chí Minh: Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè sau mưa đầu mùa Những cơn mưa đã giúp không khí trở nên mát mẻ dễ chịu hơn, tuy nhiên lượng mưa lớn cuốn chất thải trong cống đổ ra kênh rạch đã khiến cá chết hàng loạt, đặc biệt tại tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.