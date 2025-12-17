Tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Trong số công dân được trao trả lần này có 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Qua sàng lọc, điều tra, xác minh đã xác định, 63 công dân trên thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm 59 nam và 4 nữ. Trong đó, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh (14 người), Lâm Đồng, Vĩnh Long, Hải Phòng (cùng 5 người), Đồng Nai (2 người)... Các công dân có tuổi đời từ 16 đến 44 tuổi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, các công dân đã được kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp thức ăn, nước uống trước khi các cơ quan chức năng tiến hành sàng lọc và lấy lời khai ban đầu.

Theo một số công dân cho biết, họ bị dụ dỗ, lừa đảo đưa sang Campuchia; bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trên không gian mạng.

Sau khi sang đến nơi, các công dân này bị thu điện thoại, giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc lao động, làm việc, sống trong điều kiện khắc nghiệt, không được trả lương và không có cơ hội liên lạc với gia đình. Nếu không làm theo yêu cầu, họ bị đe dọa, hành hung, thậm chí bị bán từ nơi này sang nơi khác như một món hàng.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia cũng đề nghị cơ quan ngoại vụ 24 tỉnh, thành phố có công dân được bàn giao trong đợt này báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về vụ việc và thông báo cho cơ quan chức năng (Công an tỉnh, thành phố) phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận công dân của địa phương mình.

Lực lượng chức năng hai nước ký biên bản bàn giao 63 công dân Việt Nam. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đây là lần thứ 3 Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thực hiện tiếp nhận các công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả với tổng số 213 công dân.

Trước đó, ngày 4/11, cũng tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia.

Nhằm ngăn chặn công dân Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia hoạt động lừa đảo trực tuyến, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, xuất, nhập cảnh; phối hợp các phòng chức năng nghiệp vụ của cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng cửa khẩu và địa phương vận động, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép…/.

