Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia

Theo thông tin từ Công an xã Tuyên Phú (Quảng Trị), đơn vị đã giải cứu thành công nạn nhân Đ.T.V. (sinh năm 2005, trú tại xã Tuyên Phú) bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia.

Trước đó, chị Đ.T.V làm việc ở Campuchia và thường xuyên đi về qua biên giới. Ngày 9/9, chị V. từ Việt Nam sang Campuchia và tự thuê taxi đến nơi làm việc, nhưng bất ngờ bị tài xế chở đến nơi vắng người, tịch thu điện thoại, ép qua xe khác rồi bán vào khu tự trị giáp biên giới Campuchia-Thái Lan.

Theo chị Đ.T.V, tại đây, chị bị ép làm các công việc khác nhau và thường xuyên bị đánh đập. Chị đã cầu xin được gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc và được nhóm người ở khu tự trị đồng ý, từ đó chị tìm cách trình báo sự việc để cầu cứu sự hỗ trợ từ cơ quan Công an.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Tuyên Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an xã Tuyên Phú khẩn trương thảo luận, nắm chắc tình hình và phối hợp tìm cách giải cứu nạn nhân.

Sau đó, Công an xã Tuyên Phú đã kết nối, làm việc với quản lý khu tự trị và đưa được chị Đ.T.V trở về Việt Nam an toàn.

Ngày 7/10, cảm phục tinh thần trách nhiệm và mưu trí của lực lượng Công an, chị V. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn Công an xã Tuyên Phú. Trong thư chị Đ.T. V chia sẻ: “Nhờ có sự nỗ lực không mệt mỏi, sự mưu trí và tinh thần trách nhiệm cao của các anh, tôi đã được giải cứu an toàn trở về đoàn tụ với gia đình.”

Qua vụ việc, Công an xã Tuyên Phú cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mua bán người và lừa đảo khi làm việc tại nước ngoài. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của các đối tượng lừa đảo./.

