Nghệ An công bố số lượng đơn vị bầu cử và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

Ngày 17/12, thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đã ban hành Quyết định ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại mỗi đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An được chia thành 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đơn vị bầu cử được xác định cụ thể về phạm vi hành chính, gắn với quy mô dân số và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại từng đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc phân chia đơn vị bầu cử được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và đúng pháp luật. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu từ 3 đến 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người.

Cơ cấu, số lượng đại biểu tại từng đơn vị được tính toán nhằm bảo đảm sự đại diện hợp lý của cử tri, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, việc sắp xếp, xác định các đơn vị bầu cử là căn cứ quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, từ hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri đến công tác tuyên truyền, vận động bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Trưởng các ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được ấn định. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu việc công bố thông tin về các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị phải được thực hiện công khai, minh bạch để cử tri trong tỉnh nắm bắt kịp thời, theo dõi và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031./.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nêu rõ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương, tích cực, bám sát quy trình luật định.