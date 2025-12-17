Khánh Hòa dự kiến khởi công, khánh thành 5 dự án chào mừng Đại hội Đảng

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đây là những công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển an ninh năng lượng, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, sản xuất nông nghiệp…

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có 5 dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các chủ đầu tư đã xác định vị trí và chuẩn bị mặt bằng tổ chức lễ khởi công, khánh thành; chuẩn bị tốt nhất điều kiện về vật chất, kỹ thuật để tổ chức lễ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Các dự án sẽ tổ chức khánh thành và thông xe kỹ thuật gồm: Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Hồ chứa nước Sông Chò 1.

Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 (xã Phước Hữu) có công suất 100MWp, với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, thuộc cụm Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư xây dựng. Công trình hoàn thành sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia sản lượng điện hằng năm 168 triệu kWh, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Công suất lắp đặt của điện mặt trời Phước Thái 2 là 100 MWp và Phước Thái 3 là 50 MWp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (thuộc phường Ninh Hòa); điểm cuối tại Km32 (thuộc xã Tây Ninh Hòa).

Sau khi hoàn thành, Dự án thành phần 1 sẽ kết nối với Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3, rút ngắn khoảng cách từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk xuống còn 117km, góp phần kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hồ chứa nước Sông Chò 1 (xã Bắc Khánh Vĩnh) là công trình hồ chứa nước lớn của tỉnh Khánh Hòa, sức chứa khoảng 108 triệu m3 nước. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 956 tỷ đồng.

Hồ chứa nước Sông Chò 1 và hệ thống thủy lợi sau hồ chứa này khi đưa vào sử dụng có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước tưới cho khu vực Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm; tiếp nước cho sông Cái, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các nhu cầu dùng nước khác.

Các dự án đăng ký khởi công dịp này gồm: khu tái định cư phục vụ các dự án lớn của tỉnh Khánh Hòa và dự án phát triển đô thị, nhà ở xã hội. Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 (xã Tu Bông) có tổng mức đầu tư hơn 1.385 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Diện tích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích Khu tái định cư Vạn Thắng khoảng 99,89ha; giai đoạn 1 với diện tích khoảng 70,14ha. Dự án này có ý nghĩa quan trọng nhằm tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án khác tại Khu kinh tế Vân Phong và khu vực Vạn Ninh (cũ).

Dự án ven vịnh Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh) do liên danh: Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh, Công ty Cổ phần giải pháp năng lượng VinES thực hiện với diện tích gần 1.250 ha, tổng vốn đầu tư 85.294 tỷ đồng. Quy mô dân cư của dự án dự kiến đạt hơn 230.000 người. Về cơ cấu sản phẩm sẽ xây dựng khoảng 10.700 căn biệt thự, hơn 8.400 nhà liền kề và gần 20.000 căn nhà ở xã hội…/.

