Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; tập trung thảo luận, phân tích những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời đề cập đến những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục thay đổi nhanh, diễn biến rất phức tạp, nguy cơ tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và các ý kiến tham luận, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nội dung.

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ năm 2026 có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, nâng tầm tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức và quyết tâm hành động; xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng-lý luận chính trị, là nhiệm vụ hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị; rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất kết quả đạt được; chỉ rõ những mặt yếu kém, những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong bối cảnh mới, ông Trần Cẩm Tú lưu ý cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch truyền thông trong dịp đất nước có các sự kiện lớn; chú trọng tính chiến đấu, thuyết phục, tính hiệu quả của các thông tin tuyên truyền.

Cùng với đó kịp thời tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ khóa XIV; ban hành Quy chế hoạt động, chương trình hành động của Ban Chỉ đạo bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục phối hợp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp, Thường trực Ban Bí thư lưu ý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, phát hiện, dự báo…

Cơ quan hữu quan nắm chắc tình hình, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng tiếp tay cho các hoạt động chống phá; ngăn chặn, vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc, chống phá, kích động, chia rẽ nội bộ trong Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và cổ vũ sáng kiến, đổi mới trong chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng đặt ra cho năm 2025 và tạo tiền đề cho thời gian tới.

Tăng cường tuyên truyền về việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; tăng cường quán triệt sâu, rộng những chủ trương, quyết sách chiến lược mới của Đảng, nhất là các chỉ đạo, định hướng quan trọng trong các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực và khát vọng cống hiến, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 Ban Chỉ đạo 35 TW Chiều 16/12/2025, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.