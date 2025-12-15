Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ tư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương, tích cực, bám sát quy trình luật định.

Khác với các lần bầu cử trước đó, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương đang được tiếp tục kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; một số mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, làm sao đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhất là công tác nhân sự được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định hiện nay các cơ quan đang đi đúng hướng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Nhấn mạnh một số điểm sáng của công tác chuẩn bị bầu cử, từ giai đoạn đầu khởi động đến nay, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ Trung ương đến địa phương; tiến độ chuẩn bị nhanh, chắc, nhất là trong hoàn thiện văn bản, xây dựng phương án tổ chức, dự thảo nghị quyết về đơn vị bầu cử.

Công tác nhân sự có bước chuẩn bị sớm, cẩn trọng, đúng quy trình; đây là điểm mới rất quan trọng so với kỳ bầu cử trước. Công tác an ninh trật tự được chuẩn bị theo hướng “chủ động từ xa”; việc ứng dụng công nghệ thông tin có tiến triển rõ rệt, đồng bộ với dữ liệu dân cư...

Tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng thông qua một số Nghị quyết về công tác bầu cử./.

