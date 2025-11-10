Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, với 435/435 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,77% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với: Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua (10/11/2025)./.

