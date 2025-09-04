Phiên họp thứ 1 Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban; dự thảo Nghị quyết về việc phân công thành viên Tiểu ban; dự thảo Báo cáo của Tiểu ban gửi Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiểu ban cũng tiến hành rà soát lại công việc từ khi thành lập đến nay, theo dõi tình hình ban hành văn bản pháp luật, phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan để đôn đốc thực hiện, đồng thời dự kiến những công việc trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ: Nhiệm vụ của Tiểu ban là tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia, các địa phương ban hành các văn bản pháp luật; đôn đốc các cơ quan khác ban hành văn bản được phân công; tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử và tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia để trả lời.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và phải rút ngắn thời gian, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác chuẩn bị phải nhanh hơn, khẩn trương hơn; công tác phối hợp, hướng dẫn phải rất cụ thể.

Do sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị có sự thay đổi. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, bên cạnh việc kế thừa các văn bản của Tiểu ban trong nhiệm kỳ trước thì cần có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Tổ giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, Báo cáo. Trong đó, cần tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Về quy chế làm việc, có thể chia thành các nhóm do Trưởng Tiểu ban và các Phó Trưởng Tiểu ban trực tiếp điều hành các nhóm làm việc chuyên sâu về văn bản pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, về các vấn đề có liên quan… nhằm tạo điều kiện thuận lợi giải quyết kịp thời các vấn đề thường xuyên, đột xuất. Cùng với đó, phân công thành viên Tiểu ban bảo đảm hợp lý nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh theo lĩnh vực./.

