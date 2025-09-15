Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết: tính đến ngày 11/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng chuyên trang của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Quy chế cung cấp thông tin và quản trị trang thông tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử để toàn thể cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt tình hình.

Về công tác nhân sự, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đang triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau đó, sẽ làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời, xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã và đang thành lập Ban chỉ đạo, ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử. Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở địa phương đang được các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai theo thời gian luật định.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội đồng tập trung chỉ đạo thực hiện: công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; nghe báo cáo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị; báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bảo đảm sự khoa học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến xác đáng, tâm huyết, có cơ sở; đánh giá cao hoạt động của các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, mọi công tác chuẩn bị cần tập trung hơn nữa để bảo đảm sự khoa học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, từ sớm, từ xa. Nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng sự thành công trong công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ; phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định.

Lưu ý thời gian tới khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Các Tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, những việc trọng tâm, đến hạn.

Cụ thể là công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ.

Chính phủ, các bộ, ngành, các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... bám sát nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội. Ngay trong tháng 9, 10/2025, các đơn vị xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11/2025.

Cùng với đó, xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11/2025.

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật. Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VNeID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện chế độ Báo cáo tiến độ; Tiểu ban thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin... rộng rãi, kịp thời./.

