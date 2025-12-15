Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia của cử tri đại diện 25 xã, phường tại điểm cầu chính và trực tuyến kết nối tới 67 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu chính có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đánh giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị sớm có giải pháp khôi phục Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; nghiên cứu đầu tư các công trình phòng, chống lũ lụt hiệu quả; tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xem xét đưa bộ đội chính quy về các xã, phường; đồng thời đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Giải đáp ý kiến của cử tri, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch, nâng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 lên khoảng 41.000 căn hộ, tăng 44% so với kế hoạch ban đầu; ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội có hạ tầng đồng bộ, áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu các giải pháp phòng, chống ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu; trước mắt tập trung triển khai nạo vét hệ thống cống, suối thoát nước tại khu vực trung tâm.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Đại tướng nhấn mạnh, trong năm 2025, Đảng và Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, tạo động lực cho phát triển đất nước; an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Đại tướng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; đề nghị tỉnh tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà cho 9 tập thể và 200 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

