Đại tướng Phan Văn Giang vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân Thái Nguyên

Ngày 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thuộc tổ dân phố Đông (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Chia vui với người dân trong Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng những kết quả đáng tự hào trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của các dân tộc, tôn giáo trong cả nước ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền các cấp, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được.

Đại tướng đề nghị các cấp, ngành và nhân dân Thái Nguyên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đời sống của người dân; phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn mỗi người dân phường Linh Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định cho phát triển bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hiếu học và cách mạng, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, khu dân cư tổ dân phố Đông nói riêng, phường Linh Sơn và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục bứt phát mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh, văn hóa và con người trong thời đại mới.

Tổ dân phố Đông hiện có trên 380 hộ dân với gần 1.330 nhân khẩu gồm 5 dân tộc anh em chung sống. Người dân của tổ dân phố chủ yếu có nghề chính là thương mại-dịch vụ; 100% số hộ có nhà ở xây kiên cố, bền vững; 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt; đường giao thông được tu bổ, bê tông hóa đi lại thuận lợi. Tổ có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp để sinh hoạt cộng đồng. Số hộ có kinh tế từ khá trở lên chiếm trên 80%, các hộ có thu nhập đạt từ 500-900 triệu đồng/năm.

Trong năm 2025 tổ có 99,1% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa,” 100% các chi hội đoàn thể được đánh giá vững mạnh, tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Nhân dân trong tổ luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt trong năm 2025, người dân nơi đây đã tự nguyện đóng góp gần 700 triệu đồng và hiến 250m2 đất, trị giá 2,5 tỷ đồng, phá dỡ cổng, tường rào để mở rộng đường dân sinh. Tổ cũng thường xuyên huy động nhân dân lao động vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, duy trì thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật xanh” và mô hình tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp.”

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 100 suất quà cho hộ chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc phường Linh Sơn và tổ dân phố Đông.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và phường Linh Sơn cũng dành tặng nhiều suất quà ý nghĩa tại Ngày hội.

Ngay sau phần lễ, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham quan mô hình "Tủ đồ chia sẻ, gắn kết yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và mô hình "Luống rau nhà tôi" của Hội Nông dân phường Linh Sơn, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng với nhân dân tổ dân phố Đông./.

Nghiên cứu việc mở rộng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gợi mở các cơ sở giáo dục đào tạo có thể tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.