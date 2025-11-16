Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chung vui với người dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm số 1, phường Ba Đình; nhiệt liệt biểu dương về những kết quả mà thành phố Hà Nội, phường Ba Đình và Cụm số 1 đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo đã trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Cụm 1, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội./.