'Mỗi người, mỗi nhà là một tấm gương vượt khó và đoàn kết vươn lên'

Sáng 16/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Xộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi; dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai.Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và đông đảo nhân dân làng Xộp.

Chúc mừng những thành quả mà cán bộ và nhân dân làng Xộp đã đạt được trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định những thành tựu này là minh chứng sống động nhất cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em chính là nguồn sức mạnh nội sinh vô địch, là bức tường thép để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý cán bộ và nhân dân làng Xộp không được chủ quan vì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục phải quan tâm, giải quyết, nhất là trong phát triển sinh kế bền vững, chống tái nghèo và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Năm 2026 khởi đầu một nhiệm kỳ mới, giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi; nhân dân xã Mô Rai và làng Xộp cần tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở gắn với văn hóa, tiếp tục thể chế hóa và thực hiện sâu rộng quy trình “Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát-dân thụ hưởng” trong mọi hoạt động. Địa phương tập trung chăm lo sinh kế bền vững, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, chú trọng chuyển giao khoa học, kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm; xây dựng cộng đồng an toàn, kỷ cương, phát huy vai trò của các tổ tự quản, già làng, trưởng bản, người có uy tín; đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài; tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho cán bộ, nhân dân làng Xộp. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Mỗi người, mỗi nhà phải là một tấm gương vượt khó, làm giàu cho gia đình mình, giúp đỡ anh em, bà con, làng xóm cùng vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, với ý chí vươn lên của bà con, làng Xộp sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng xã Mô Rai trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Ngãi,” Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ.

Ông Ksor Gen, người uy tín làng Xộp, vui mừng cho biết những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân, làng Xộp đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Ngày hội không chỉ là dịp để chúng ta vui mừng gặp gỡ, sum họp, mà còn là lúc để mỗi người cùng nhìn lại, nhắc nhau về trách nhiệm giữ gìn khối đại đoàn kết. Còn đoàn kết thì bản làng còn mạnh; còn yêu thương nhau thì cuộc sống còn bình yên.

Ông Ksor Gen hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa mới; giữ gìn phong tục, bản sắc truyền thống; cùng nhau xây dựng xã Mô Rai ngày càng phát triển.

Mô Rai là một trong những xã biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, với đường biên giới dài 21km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Trên tuyến biên giới này có 5 mốc chính và 17 mốc phụ. Toàn xã có 1.650 hộ dân, với hơn 5.800 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 71,5%. Riêng tại làng Xộp có 100 hộ dân với 330 nhân khẩu, đa số là người dân tộc J’Rai. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, phương thức sản xuất tự cung tự cấp, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục, tập quán, tín ngưỡng khác nhau.

Thời gian qua, nhân dân làng Xộp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, đời sống kinh tế của nhân dân ổn định, thu nhập đầu người năm 2025 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2024; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 67% số hộ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều ngày càng giảm.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai. Trường có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.300 học sinh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị-xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Ngãi đối với đồng bào, chiến sỹ và đặc biệt là con em vùng biên giới, nơi phên dậu của Tổ quốc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương đã trao quà cho các trường học xã Mô Rai, trong đó có các em học sinh khó khăn, vượt khó./.

