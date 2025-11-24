Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số Cao Bằng

Chiều 24/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. Bày tỏ xúc động khi gặp mặt 50 hạt nhân đoàn kết dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang tập trung khắc phục lũ lụt ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2025 và chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Biểu dương kết quả phát triển kinh tế-xã hội quan trọng tỉnh đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, với những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, các chính sách về dân tộc thiểu số, dân tộc miền núi đã được triển khai đồng bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung cùng đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm bình quân trên 4%/năm, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên. Đạt được kết quả đó, lực lượng nòng cốt, cốt cán, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là cánh tay nối dài quan trọng của Đảng, Nhà nước để xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

"Đây là mục tiêu rất cao, kỳ vọng lớn, thể hiện khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh mới. Để thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra, Đảng và Nhà nước mong muốn toàn Đảng, toàn dân và các dân tộc anh em, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước; chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra," Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Đại biểu Ngô Thị Phanh (dân tộc Mông) phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khái quát bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước với những cơ hội, thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước cho biết, tiềm lực và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa Việt Nam với các nước trong ASEAN cũng như thế giới.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, địa phương và giữa các dân tộc trong cả nước. Do đó, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thu hẹp khoảng cách, phát triển ngang bằng với mặt bằng chung của vùng và cả nước, thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trong bối cảnh mới.

Đại biểu Vi Thị Vân (dân tộc Nùng) phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhất trí với định hướng trở thành "nơi hạnh phúc nhất, đáng sống nhất," Phó Chủ tịch nước yêu cầu, cấp ủy chính quyền Cao Bằng khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với truyền thống và vị thế của vùng đất cách mạng để nhân dân địa phương thụ hưởng đầy đủ hơn những thành tựu phát triển của đất nước.

Song song với việc xây dựng các công trình lớn, thu hút đầu tư..., Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn mỗi người dân Cao Bằng đều có mái nhà kiên cố, an toàn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, phát triển các mô hình kinh tế từ nhỏ đến lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định, bền vững cho người dân.

Bên cạnh an cư lạc nghiệp, Cao Bằng tiếp tục hoàn thiện các thiết chế và dịch vụ công thiết yếu, đầu tư đồng bộ hạ tầng để để người dân ở mọi thôn, bản đều có thể kết nối thuận lợi, tiếp cận các dịch vụ hiện đại về y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, hạ tầng giao thông, viễn thông...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung với các nữ đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng nơi mình sinh sống và làm việc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tỉnh tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, góp phần giúp đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nỗ lực vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, theo kịp sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương; tích cực bảo vệ rừng và biên giới, bám bản, bám làng, bám biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Quản Văn Cường cho biết, Cao Bằng là tỉnh vùng cao, biên giới có tổng diện tích tự nhiên 6.724,6 km2, dân số trên 54 vạn người. Trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước), gồm các dân tộc, như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... cùng sinh sống. Suốt chiều dài lịch sử, các dân tộc luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa đặc sắc.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Quản Văn Cường khẳng định, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã đặt ra, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa Cao Bằng ngày càng phồn vinh, phát triển./.

