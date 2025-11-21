Multimedia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi

Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
