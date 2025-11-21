Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 theo giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.

Vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến công tác tới Nam Phi lần này cùng với đóng góp cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 do Nam Phi là Chủ tịch, Thủ tướng sẽ cùng Tổng thống Cyril Ramaphosa thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại cách đây chỉ 1 tháng, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có chuyến thăm Việt Nam và Thủ tướng đã cùng Tổng thống tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi tại Hà Nội. Tổng thống Nam Phi đã cho rằng kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực mới trong quan hệ hai nước.

Với quan điểm, nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, cần có hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng để nâng cao tính độc lập, tự cường cùng với phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, không chỉ bằng trí tuệ, sức lực mà bằng cả trái tim, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, bằng những chương trình, dự án cụ thể, trên tinh thần “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể."

Theo đó, thúc đẩy ký kết các dự án giữa doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, sản xuất, chế biến lúa gạo và càphê đến các ngành công nghiệp chất lượng cao như điện tử, viễn thông…, vừa phục vụ nội địa của Nam Phi vừa phục vụ xuất khẩu; thúc đẩy thêm các dự án trong lĩnh vực khai khoáng, phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch, hợp tác hàng không, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tới Nam Phi trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile cho biết đây là thời điểm rất đặc biệt của Nam Phi, khi Nam Phi là Chủ tịch, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Nam Phi-Việt Nam có bước phát triển rất tốt đẹp, Phó Tổng thống Nam Phi cho rằng lãnh đạo cấp cao, Nhà nước, Chính phủ hai nước đã có các cam kết chính trị rất cao, các doanh nghiệp phải là người thực hiện chính thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bằng các dự án cụ thể.

Phó Tổng thống mong muốn rằng cùng với tăng cường hợp tác khai thác, nhập khẩu khoáng sản, thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam cần hợp tác, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Nam Phi trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như khai khoáng, phát triển năng lượng, nhất là năng lượng gió ngoài khơi, phát triển ngành khoáng sản carbon thấp./.

