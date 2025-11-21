Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile

Tại vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, tôm hùm nuôi được khoảng 12 tháng, đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, chết hàng loạt do nước lũ.