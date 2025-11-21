Multimedia

Tin ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile

Sáng 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-pho-tong-thong-nam-phi-paul-mashatile-8424202-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-pho-tong-thong-nam-phi-paul-mashatile-8424202-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-pho-tong-thong-nam-phi-paul-mashatile-8424202-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-pho-tong-thong-nam-phi-paul-mashatile-8424202-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Paul Mashatile Nam Phi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục