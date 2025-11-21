Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nam Phi
Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,7 tỷ USD năm 2024.
Sáng 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.
Chiều 21/11/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm Khu khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội.
Chiều 21/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 21/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam
Chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đang thăm chính thức Việt Nam.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một số cuộc gặp mặt với lãnh đạo các doanh nghiệp.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg.
Sáng 21/11/2025, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 1 năm 2025.
Tại vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, tôm hùm nuôi được khoảng 12 tháng, đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, chết hàng loạt do nước lũ.
Ngày 21/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục ứng cứu và tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ tại các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh.
Ngày 20/11, lễ diễu hành kỷ niệm 115 năm Cách mạng Mexico đã diễn ra hào hùng tại thủ đô Mexico City.
Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Đắk Lắk, nhiều lồng bè trên khu vực sông Cầu, vùng nuôi thủy sản lớn nhất của tỉnh, đã bị nước cuốn trôi.
Tối 20/11, giờ địa phương (rạng sáng 21/11, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, lên đường sang Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên đoàn Vovinam tại Algeria.
16 giờ ngày 20/11, giờ Algiers (22 giờ, giờ Hà Nội), tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria và ông Abdelmalek Tacherift, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria.
Trong khuôn khổ các hoạt động tại Festival sông Hồng, hoạt động tái hiện chợ Cốc Lếu xưa diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2025, với nhiều không gian đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách.
Sáng 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil làm việc với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.
Từng đoàn xe cứu trợ mang nhu yếu phẩm về với những khu dân cư bị cô lập giữa biển nước; các đội thiện nguyện bất chấp mưa gió, điều khiển ca nô vượt dòng nước xiết di tản người dân đến nơi an toàn.
Ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt.
Sáng 20/11/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria (Thượng viện Algeria) Azzouz Nasri, Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria (Hạ viện Algeria) Brahim Boughali.
Sau trận lũ lịch sử kéo dài suốt đêm 19/11/2025, "thị trấn cổ D’ran” (nay là xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) - vốn có vẻ đẹp như trong tranh - đã trở nên tan hoang với hàng trăm căn nhà bị ngập.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik.
Trong cơn mưa lớn, người dân xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai phát hiện tiếng nổ phát ra từ dưới đất làm xuất hiện các vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài từ 7-10m, sâu 0,6-1,5m tại 3 nhà dân.
Chiều 20/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 20/11, tại Đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Từ trưa đến chiều 20/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ứng cứu thêm hàng trăm hộ dân vùng ngập sâu trong nước lũ; đồng thời tiếp tế lương thực cho các hộ không di dời được.
Chiều 20/11/2025, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang thăm chính thức Việt Nam.
Dù công tác khắc phục đang được tích cực triển khai, nhưng trời mưa khiến nguy cơ sạt lở nặng, chia cắt tuyến đường Quốc lộ 24 (đoạn qua hai xã Măng Đen và Kon Plông) hiện hữu.