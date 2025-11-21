Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nam Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nam Phi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, dự kiến sẽ nâng lên tầm cao mới; đề nghị cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tinh thần Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, bảo đảm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững; Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 dự kiến tăng trưởng khoảng 8% và 2 chữ số những năm sau.

Trong đó, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác công tư, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tập trung thúc đẩy 3 đột phá chiến lược (đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, đột phá về hạ tầng và đột phá về quản trị, đào tạo nhân lực); chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Hiện, Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD.

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi cùng các doanh nghiệp sớm thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp Nam Phi đầu tư vào Việt Nam và Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang Nam Phi.

Phía Việt Nam sẵn sàng đón các nhà đầu tư Nam Phi để trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào chiều sâu, thực chất, đa dạng, hiệu quả hơn, cùng có lợi, với tinh thần “cho đi là còn mãi” như phát biểu của ông Neil Pollock, nhất là đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như sản xuất nông nghiệp, khai khoáng, dầu khí; trao đổi các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hàng điện tử, dệt may, da giày, trái cây…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam có 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới; có thế mạnh nông nghiệp, như có loại gạo 3 lần đạt giải gạo ngon nhất thế giới, doanh nghiệp Việt Nam có thể sang đầu tư tại Nam Phi và xuất khẩu tại chỗ, qua đó hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho Nam Phi và khai thác thị trường hơn 1 tỷ dân của châu Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Pollock, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về phần mình, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Neil Pollock đánh giá cao tốc độ tăng trưởng và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong điều kiện khu vực và thế giới nhiều bất ổn; đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của hai nước trong việc biến các cam kết thành hành động.

Ông cũng cho rằng hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung về văn hóa, lịch sử; Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo Việt Nam “tuyệt vời nhất thế giới” trong khi Nam Phi sử dụng ngày càng nhiều lúa gạo. Hai nước cũng có nhiều tiềm năng thúc đẩy du lịch, ông cho rằng muốn hiểu văn hóa Á Đông thì phải tới Việt Nam.

Ông Neil Pollock khẳng định Nam Phi có thể học hỏi nhiều bài học kinh nghiệm của Việt Nam và các doanh nghiệp Nam Phi cũng có thể học hỏi các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông đề nghị hai chính phủ tăng cường kết nối, các doanh nghiệp Nam Phi sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, sẵn sàng làm việc với các đối tác Việt Nam, khai thác các cơ hội còn rất lớn để cùng phát triển và tin rằng quá trình này sẽ rất nhanh chóng.

Tiếp bà Brenda Moagi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Sesakho Magadla, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm Nam Phi lần này, hai nước dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó hợp tác dầu khí, năng lượng đóng vai trò quan trọng với tiến trình phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Sesakho Magadla, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đánh giá cao việc Nam Phi thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia vào tháng 5 vừa qua-đánh dấu bước phát triển mới trong ngành năng lượng của Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (PVN) là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ dầu khí của Việt Nam.

PVN có nhiều kinh nghiệm và đang triển khai toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, lưu trữ, phân phối và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí; đồng thời đang tích cực thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tập trung phát triển các nguồn năng lượng mới như hydro xanh, điện gió ngoài khơi và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi hợp tác với PVN trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi, lọc hóa dầu, dịch vụ dầu khí, phát triển công nghiệp năng lượng, lĩnh vực điện gió và Mặt Trời, liên kết đầu tư tại các vùng tiềm năng, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời lãnh đạo Công ty thăm Việt Nam, làm việc cụ thể với các đối tác và có các thỏa thuận để triển khai hợp tác.

Về phần mình, lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi cho biết rất quan tâm, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, hoan nghênh các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và sẽ trao đổi cụ thể với PVN, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ để hợp tác nhanh chóng, bền vững, cùng có lợi.

Cho biết Nam Phi có lưới điện kết nối với khu vực, bà Brenda Moagi chia sẻ hai bên có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, trong đó điện gió ngoài khơi và khai thác dầu khí là những lĩnh vực có thể hợp tác ngay lập tức; và sự hỗ trợ của PVN là rất cần thiết với Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi.

Làm việc với ông De Villiers Engelbrecht, Giám đốc điều hành hãng hàng không Airlink, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nam Phi đang rất phát triển trong các lĩnh vực chính trị-kinh tế-thương mại-du lịch, nhưng hai nước còn thiếu đường bay thẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông De Villiers Engelbrecht, Giám đốc tài chính hãng hàng không Airlink, Nam Phi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Việc hợp tác mở rộng đường bay, thị trường hàng không có ý nghĩa lớn với thúc đẩy thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, du lịch, vận tải hàng hóa, thương mại điện tử… giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt khoảng 85 triệu lượt hành khách, tăng trưởng khoảng 11% so với năm 2024.

Thị trường hiện có 6 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun Phú Quốc Airways).

Việt Nam cũng đang tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không/sân bay nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường, đặc biệt là sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025 và sân bay Gia Bình sẽ hoàn thành trong những năm tới, đều có quy mô, nhằm biến Việt Nam thành cửa ngõ hàng không của khu vực với quy mô lên tới 100 triệu lượt hành khách/năm và hàng triệu tấn hàng hóa/năm.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nam Phi là cửa ngõ vào châu Phi; Việt Nam là cửa ngõ vào châu Á, Đông Nam Á, trong bán kính khoảng 5-6 giờ bay là khu vực chiếm khoảng 50% dân số thế giới và 60% GDP toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, trên cơ sở kinh nghiệm khai thác mạng lưới các đường bay, Airlink thúc đẩy hợp tác với các hãng hàng không Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa kết nối về hàng không giữa hai nước, với mục tiêu Airlink là cửa ngõ vào châu Phi của các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam là cửa ngõ vào châu Á của Airlink nói riêng và các hãng hàng không Nam Phi nói chung.

Ông De Villiers Engelbrecht bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, nhất trí cao với Thủ tướng Phạm Minh Chính về ý nghĩa quan trọng của tăng cường hợp tác hàng không đối với quan hệ hai nước.

Ông cho biết đang có các cuộc thảo luận với các hãng hàng không của Việt Nam để triển khai các hoạt động hợp tác theo các nội dung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến, qua đó góp phần thiết lập hành lang hợp tác về du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước./.

Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi.