Quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển Việt Nam-Nam Phi

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao mà còn mở ra “tầm cao mới” cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 21 đến 24/11/2025.

Chuyến thăm Nam Phi của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới, mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Nam Phi được thiết lập từ năm 2004.

