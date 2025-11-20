Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo: Chúng tôi cần Việt Nam trở thành một phần của G20

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Nhân dịp này, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

- Theo Đại sứ, chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi đang được tăng cường và phát triển sâu rộng hơn?

Đại sứ Vuyiswa Tulelo: Tổng thống Ramaphosa của chúng tôi vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 22 đến 23/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, một lần nữa thể hiện mức độ tăng cường quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam.

Lần gần nhất chúng ta có một chuyến thăm cấp Nhà nước giữa Nam Phi và Việt Nam cách đây gần 20 năm. Vì vậy, đây không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm của Tổng thống, mà còn là một dấu mốc quan trọng ghi nhận ý nghĩa của mối quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam.

Việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị G20 cũng là một bước tiến nữa, cho thấy mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt và năng động hơn. Bên lề Hội nghị G20, Thủ tướng và Tổng thống của chúng tôi dự kiến sẽ ký thỏa thuận về nâng tầm quan hệ song phương. Điều này thể hiện sức mạnh và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

- Việt Nam và Nam Phi đều được xem là những nền kinh tế năng động ở châu Á và châu Phi. Đại sứ có đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số - những ưu tiên then chốt mà cả hai bên đều đang tích cực thúc đẩy?

Đại sứ Vuyiswa Tulelo: Tôi đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2022. Khi tôi vừa đến cũng là thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi.

Phó Tổng thống Nam Phi và Phó Chủ tịch nước Việt Nam đã thăm lẫn nhau. Trong các chuyến thăm đó, hai bên đã nhận thấy mối quan hệ không chỉ dừng lại ở sự vững mạnh về chính trị mà cần được nâng tầm trong lĩnh vực thương mại và quan hệ kinh tế.

Tôi vui mừng nói rằng kể từ đó, quan hệ giữa hai nước đã tăng trưởng hằng năm. Và một lần nữa, với việc sắp tới Lãnh đạo hai nước ký kết thỏa thuận nâng tầm quan hệ cho thấy chúng ta không chỉ muốn trở thành bạn bè, mà còn muốn người dân của hai nước được hưởng lợi thực sự từ tình hữu nghị đó. Việt Nam là một nhân tố chiến lược ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng giữ vai trò quan trọng trong ASEAN.

Đối với Nam Phi, việc có một người bạn như Việt Nam với tư cách đối tác đối thoại trong ASEAN là rất chiến lược.

Trong khi Việt Nam giúp chúng tôi tiếp cận thị trường ASEAN, Nam Phi mở ra cánh cửa cho Việt Nam tại châu Phi thông qua Hiệp định Thương mại tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA). Sự hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa lớn, chúng ta không phải là các quốc gia cạnh tranh mà là các quốc gia bổ trợ lẫn nhau trong quan hệ thương mại.

Khi chúng tôi xuất khẩu nguyên liệu thô và các sản phẩm tươi sang Việt Nam, chúng tôi nhận lại các sản phẩm đã qua chế biến tinh hơn. Một phần trong mục tiêu của việc nâng cấp quan hệ là chuyển giao kỹ năng giữa hai nước.

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Việc chúng tôi xuất khẩu nguyên liệu thô sang Việt Nam là quan trọng, nhưng chúng tôi cũng muốn người dân của chúng tôi học được kỹ năng từ người Việt Nam về cách chế biến, gia tăng giá trị cho những nguyên liệu đó.

Tôi luôn lấy ví dụ và nói với các đồng nghiệp rằng chúng tôi xuất khẩu sang Việt Nam bạch kim và nhiều thứ quý giá khác, còn Việt Nam xuất khẩu lại sang Nam Phi điện thoại di động, máy tính và linh kiện.

Chúng tôi muốn thanh niên của chúng tôi học được cách lắp ráp những thứ đó để mối quan hệ giữa hai nước có thể bền chặt hơn. Đặc biệt, phải kể đến những thành tựu tuyệt vời mà Việt Nam đang đạt được với VinFast và ngành công nghiệp xe điện. Việt Nam thực sự đang phá vỡ nhiều giới hạn mỗi ngày khi tự khẳng định mình như một đối thủ cạnh tranh trong ngành xe điện.

Còn Nam Phi, chúng tôi chưa phát triển mạnh xe điện, nhưng chúng tôi có các khoáng sản để sản xuất pin cho xe điện. Hãy tưởng tượng quan hệ hợp tác giữa Nam Phi và Việt Nam, trong đó Việt Nam sản xuất xe điện còn chúng tôi sản xuất pin cho những chiếc xe đó.

Đây không chỉ là một quan hệ đối tác bền chặt và mang tính chiến lược, mà còn là một bước đột phá, bởi đó là hai quốc gia ở phương Nam tận dụng những thế mạnh khác nhau của mình để cùng hỗ trợ nhau về kinh tế trên trường quốc tế - không phải là đối thủ, mà là quan hệ đối tác tương trợ.

Vì vậy, khi nhìn vào những khả năng như vậy, chúng ta có thể nói rằng triển vọng là vô hạn, và rõ ràng chúng ta đang đi đúng hướng.

Do đó, bên lề G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc thảo luận với lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng của Nam Phi về cách thức để không chỉ lý thuyết hóa mà còn hiện thực hóa các cơ hội nhằm củng cố mối quan hệ này ở mức độ rất thực tiễn.

Chúng tôi không chỉ muốn trở thành đối tác đối thoại của ASEAN, mà muốn nói rõ chúng tôi đóng góp giá trị gì cho mối quan hệ đối thoại đó.

Chúng tôi cũng không muốn Việt Nam chỉ coi Nam Phi là cánh cửa để tiếp cận châu Phi và AfCFTA; mà chúng tôi muốn Việt Nam hiểu rằng với tư cách Chủ tịch Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC), chúng tôi sẽ đồng hành cùng Việt Nam để nắm bắt các vấn đề về logistics và việc ký kết một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nam Phi (SACU).

Chúng tôi cũng muốn Việt Nam hiểu rằng khi chúng tôi giúp Việt Nam nắm rõ những khác biệt nhỏ về văn hóa, chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ tương tự khi chúng tôi bước vào ASEAN.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ nằm ở chuyện tài chính; mà còn là phát triển nguồn nhân lực, là hiểu biết và giao thoa văn hóa, là mở ra các cơ hội giao lưu nhân dân giữa hai nước.

- Với vai trò Chủ tịch G20, Nam Phi đã chọn chủ đề “Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững”. Theo Đại sứ, việc Việt Nam tham gia Hội nghị G20 năm nay có thể đóng góp như thế nào vào tiếng nói chung của các nền kinh tế đang phát triển, hướng tới một trật tự kinh tế toàn cầu công bằng và bao trùm hơn?

Đại sứ Vuyiswa Tulelo: Việt Nam và Nam Phi có một lịch sử lâu dài trong việc trở thành những tiếng nói của lẽ phải trên trường quốc tế, dù đó là việc lên tiếng cho những người không có tiếng nói hay đấu tranh cho sự công bằng và phán xét đúng đắn đối với các quốc gia khác.

Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đối với Nam Phi, việc giữ chức Chủ tịch G20 không chỉ là việc chúng tôi gia nhập một nhóm lớn, mà là mang đến tiếng nói của những người bị yếu thế.

Chúng tôi khó có thể tìm được một người bạn tốt hơn Việt Nam để cùng đồng hành. Hãy tưởng tượng bạn được mời đến một bữa tiệc và bạn là người duy nhất khác biệt so với tất cả những người còn lại, rồi bạn có cơ hội mời thêm bạn bè của mình.

Bạn không chỉ đưa đến những người bạn, mà còn mang đến những năng lực, minh chứng cho những thành tựu tuyệt vời mà Việt Nam đã đạt được - không chỉ trong việc tự chuyển mình về mặt thể chế, tái thiết đất nước sau chiến tranh, mà còn trong việc trở thành tiếng nói cho những người không thể tự cất lời.

Vì vậy, đối với chúng tôi, vai trò Chủ tịch G20 không chỉ là việc đăng cai; mà là khẳng định rằng nếu chúng ta muốn thế giới phát triển, chúng ta phải thừa nhận những vấn đề trong quá khứ và trong cấu trúc hiện tại của thế giới. Chúng ta phải mở ra cơ hội để các quốc gia khác có tiếng nói trong các diễn đàn đa phương - nhưng chúng ta không thể làm điều đó một mình.

Chúng ta cần những người bạn, và đó là lý do Việt Nam quan trọng, và tại sao chúng tôi cần Việt Nam có mặt ở đó. Khi Việt Nam trở về sau G20, trong lúc chúng ta hướng tới kỳ Chủ tịch G20 tiếp theo, chúng tôi mong Việt Nam trở thành đồng minh và là người thúc đẩy cho một G20 công bằng, tự do và có sự đại diện dân chủ.

Chúng tôi muốn, và chúng tôi cần Việt Nam trở thành một phần của G20 - và cũng cần thế giới hiểu rằng tình đoàn kết là một lựa chọn có chủ ý.

-Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

