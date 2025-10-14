IMF kêu gọi G20 ưu tiên giải quyết khủng hoảng nợ toàn cầu

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 13/10 cho biết IMF sẽ tiếp tục thúc giục Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tập trung vào vấn đề nợ dai dẳng đang đè nặng lên các nền kinh tế đang phát triển.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của bà Georgieva tại hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá tác động của các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt “ít nghiêm trọng hơn dự kiến,” song tình trạng bất ổn vẫn ở mức cao.

Người đứng đầu IMF cho rằng tăng trưởng chậm, nợ công cao và rủi ro suy thoái tài chính luôn hiện hữu, đồng thời khuyến nghị các quốc gia cần “tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ giảm thiểu các khoản nợ.”

Tuần trước, bà Georgieva tuyên bố tổng nợ công toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá mức 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029.

Theo bà Georgieva, IMF đang hợp tác chặt chẽ với WB để hỗ trợ các quốc gia không có mức nợ không bền vững nhưng lại phải đối mặt với vấn đề thanh khoản nghiêm trọng, đồng thời sẽ cố gắng duy trì vấn đề nợ trong chương trình nghị sự của G20.

Nam Phi - quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch G20 - đã xác định tính bền vững của nợ là trụ cột chính trong nhiệm kỳ của mình. Trong khi đó, Mỹ - quốc gia sẽ tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch G20 từ tháng 12 tới - chưa thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với vấn đề này.

Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh điều quan trọng là phải nhận thức được các quốc gia cần tăng trưởng để thoát khỏi nợ, qua đó cho thấy tầm quan trọng của chính sách tạo việc làm và đảm bảo khả năng tiếp cận công nghệ.

Các quốc gia đang phát triển, vốn đã phải gánh mức nợ cao, hiện phải đối mặt với gánh nặng bổ sung do chính sách thuế quan diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng Tư vừa qua, WB ước tính một nửa trong số khoảng 150 quốc gia đang phát triển hoặc không thể thanh toán nợ, hoặc có nguy cơ rơi vào tình trạng đó.

Số liệu gần đây từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ghi nhận tổng nợ ở các thị trường mới nổi đã tăng thêm 3.400 tỷ USD trong quý 2/2025, lên đến mức kỷ lục hơn 109.000 tỷ USD./.

