Các ngân hàng trung ương đối mặt mối lo đổ vỡ trên thị trường tài chính toàn cầu

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang và nợ công toàn cầu ngày càng phình to, các ngân hàng trung ương thế giới đang đối mặt với một mối lo mới, đó là nguy cơ đổ vỡ hàng loạt trên các thị trường tài chính.

Mối quan ngại này sẽ trở thành tâm điểm của hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), dự kiến sẽ diễn ra tại Washington trong tuần tới.

Giám đốc điều hành IMF, Kristalina Georgieva, cảnh báo những dấu hiệu về đổ vỡ tài chính đang gia tăng nhanh chóng: “Mức định giá thị trường hiện nay đang tiệm cận mức hưng phấn trong thời kỳ bùng nổ Internet cách đây 25 năm. Nếu thị trường điều chỉnh đột ngột, tài chính bị thắt chặt hơn có thể kéo giảm tăng trưởng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro và gây thêm khó khăn cho các nền kinh tế đang phát triển."

Một mối lo lớn khác là bong bóng cổ phiếu tập trung vào các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang tăng trưởng nóng trong thời gian qua. Các chuyên gia cảnh báo rằng một đợt điều chỉnh mạnh trong nhóm cổ phiếu này có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn thị trường.

Ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa Trung Quốc - động thái sau đó khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc vào ngày 10/10, nhiều ngân hàng trung ương đã lên tiếng cảnh báo.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phát đi cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh mạnh của thị trường. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng công khai bày tỏ quan ngại, trong khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) trong tháng này cũng ghi nhận những rủi ro tương tự.

Hội nghị IMF-WB năm nay được kỳ vọng trở thành diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách toàn cầu thảo luận sâu về các thách thức tài chính đang xuất hiện, trong đó có sự bất ổn từ thị trường vốn, xu hướng thắt chặt tiền tệ, cũng như tác động lan tỏa từ các chính sách thương mại./.

